Pevač Aca Živanović, kojeg dugo nijue bilo u javnosti, sada je prvi put otkrio sve o svom zdravstvenom stanju.

Naime, Aca je priznao da se lečio u Turskoj jer je imao psihičkih problema.

- Ne dešava se ništa novo, malo sam napravio pauzu od 5 godina, tu sam, prisutan sam. Brzo je prošlo, sad opet startujem sa pesmama, biće me u budućnosti još više. Razlog odsustva su bili zdravstveni problemi, porodica, deca, kad se sve skupilo bilo je bolje da napravim pauzu. Psiha je bila u pitanju, realno pričamo. Mnogo sam radio, dosta sam putovao, imao problema, i jednostavno nisam mogao da podnesem taj život, evo vraćam se jače nego ikada - rekao je Aca na samom početku.

Foto: ATA images

Pevač je otkrio kako je rešio psihičke probleme.

- Nisam mogao da otpevam nijednu pesmu u studiju, to je bio najveći problem, desila se neka blokada. Ljudi iz Turske su mi pomogli, imao sam podršku kolega, prijatelja, da to krenem da rešavam. Na nastupima sam mogao da pevam, u studiju sam imao blokade - rekao je on i nastavio:

- Neke bliske kolege su bile tu, a celu ovu priču je znala samo moja žena. Ja nisam hteo da se bavim time što me nije bilo. Na inicijativu moje žene sam otišao u Tursku i otišao kod doktora i poslušao sam je. Razmišljao sam da se povučem sa estrade. Neki problemi su mi nagomilali sav stres - kazao je on.

Bio s Tamarom Đurić

1/7 Vidi galeriju Tamara Đurić danas u Specijalnom sudu Foto: Kurir

Podsetimo, poznato je da je pevač bio u vezi sa Tamarom Đurić, a mnogi kažu da njegova supruga Ivana baš liči na starletu. Njih dvoje su zajedno učestvovali 2025. godine u rijalitiju "Farma", gde je otpočela burnu vezu sa Acom. Kako su tada mediji prenosili, oni su pred kamerama imali i intimne odnose, doduše ispod pokrivača, a mesec dana nakon izlaska iz rijalitija raskinuli su vezu.

kurir.rs/blic

