Milijana Bogdanović, otkako se pojavila u javnosti i pre svega učešćem u rijalitiju Parovi, ne prestaje da privlači pažnju zbog svojih veza sa starijim muškarcima, koji joj u razlici godina nekada mogu biti ne očevi nego i dede.

Popuilarnost je stekla u rijalitiju zahvaljujući vezi sa 53 godine starijim Milojkom Božićem, s kojim je jedno vreme i bila u braku, da bi ga zamenila sa penzionerom Milošem, međutim ni sa njim nije potrajalo.

Milijana se povukla iz javnosti i zaposlila kao kondukterka, a sada je ponovo uplovila u novu romansu.

Kao naslovnu fotografiju postavila je sliku sa starijim gospodinom, dok je u videu iskoristila glas Maje Marinković uz poruku:

"Ko u 21. veku može da ti ukrade muža? Gospođe, vežite kera za drvo".

Milojko o ljubavi sa Milijanom

Inače, bivši rijaliti učesnik Milojko Božić je svojevremeno progovorio o ljubavi sa Milijanom.

- U tom periodu ona meni kaže, ja sam se u tebe zaljubila, rodile su se neke emocije. Ja znam da je ona devojka, da ima neke potrebe, i ako misliš da budeš sa mnom možeš, ali ako me prevariš to je to. Ipak me je okaljala u Parovima. Drugi put kada smo izašli iz Parova, nismo se pomirili, posle toga me nije kontaktirala. Ona mene zna, ja kad se rasturim, ja se rasturim - rekao je Milojko.