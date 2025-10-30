"GOSPOĐO, VEŽITE KERA ZA DRVO: Milijana Bogdanović pokazala novog dečka penzinera, ništa mlađi od bivšeg Milojka
Milijana Bogdanović, otkako se pojavila u javnosti i pre svega učešćem u rijalitiju Parovi, ne prestaje da privlači pažnju zbog svojih veza sa starijim muškarcima, koji joj u razlici godina nekada mogu biti ne očevi nego i dede.
Popuilarnost je stekla u rijalitiju zahvaljujući vezi sa 53 godine starijim Milojkom Božićem, s kojim je jedno vreme i bila u braku, da bi ga zamenila sa penzionerom Milošem, međutim ni sa njim nije potrajalo.
Milijana se povukla iz javnosti i zaposlila kao kondukterka, a sada je ponovo uplovila u novu romansu.
Kao naslovnu fotografiju postavila je sliku sa starijim gospodinom, dok je u videu iskoristila glas Maje Marinković uz poruku:
"Ko u 21. veku može da ti ukrade muža? Gospođe, vežite kera za drvo".
Milojko o ljubavi sa Milijanom
Inače, bivši rijaliti učesnik Milojko Božić je svojevremeno progovorio o ljubavi sa Milijanom.
- U tom periodu ona meni kaže, ja sam se u tebe zaljubila, rodile su se neke emocije. Ja znam da je ona devojka, da ima neke potrebe, i ako misliš da budeš sa mnom možeš, ali ako me prevariš to je to. Ipak me je okaljala u Parovima. Drugi put kada smo izašli iz Parova, nismo se pomirili, posle toga me nije kontaktirala. Ona mene zna, ja kad se rasturim, ja se rasturim - rekao je Milojko.
- Nude se preko fejbuka, govore mi da sam lep, a mene je sramota. Od 24 do 40 godina me muvaju devojke, šalju mi svakakve slike. To sa Milijanom se desilo i ipak nije bilo u redu prema deci. Jedna ćerka mi nije zamerila, a druge jeste, malo smo prekinuli kontakt - izjavio je Milojko.