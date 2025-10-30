Slušaj vest

Pevač Petar Grašo u skladnom braku je sa 14 godina mlađom koleginicom Hanom Huljić, sa kojom je dobio dvoje dece - ćerku Albu i sina Tonija.

Oni gotovo nikada ne pričaju o privatnom životu, a Hana je sada prvi put iznela brojne detalje o roditeljstvu i njihovoj porodici.

Hana je otkrila kako uspavljuju njihove mališane i otkrila da je Petar i te kako dobar u tome.

"Kad god ja ne mogu uspavati decu on to uradi to. I istina je da ne peva uspavanke, priča im priče. Priča duboko, tiho, kao da šapuće, i izmišlja priče. Na primer „Vidi kako je danas ptica odletela…“. Izmišlja, izmišlja i Alba odmah zaspi. Kasnije sam čitala da deca brže zaspe uz očev glas, jer je dublji…"

Pevačica je zatim priznala da se preispituje svakodnevno kakav je roditelj.

"Svaki dan. Ima trenutaka kada pomislim: „Baš mi dobro ide“, a onda za pet minuta neće jesti ovo, neće ono, neće popiti lek, neće ništa… I onda „ispalim“, verovatno kao i svaki roditelj. Pa se posle zapitam zašto nisam imala više strpljenja, pa čitam knjige koje kažu da se deci treba ispričati kako bi onda kasnije i oni nama znali reći: „Žao mi je“. I tako ceo dan vrtim što i kako treba. Nekad mislim da se i previše opterećujem baš zato što smo "bombardovani" sa svih strana. Ali opet, mislim da je prednost to što danas više znamo dečju psihologiju i znamo da dete nekad viče „ne“ ne zato što je zločesto već zato što je u tom stadiju razvoja, tako da se neću naljutiti na to", govori ona.

"Frustrira me što ne spavam kad deca spavaju"

"Volela bih da mogu zaspati kad oni spavaju, ali to jednostavno nije moguće. I što sam umornija teže zaspim. Tako da me još dodatno frustrira to što ne mogu zaspati dok oni spavaju. Napokon sam odlučila da neću spavati kad beba spava, već ću zamoliti za pomoć. kad osetim da mi se spava, iako su oni budni, zatvoriću se u sobu i otići spavati. Ali trebalo je doći do toga da je u redu prihvatiti da ti neko pomogne".

Na pitanje šta je najlepše, a šta najteže u roditeljstvu, odgovorila je:

"Floskula da je majčinstvo najlepša i najteža stvar je istinita. Najlepše je samo njihovo postojanje. Ne trebaju ništa uraditi da bi mi bilo lepo. A najteže je ta fizička iscrpljenost, umor, nedostatak sna koji te pretvara u osobu koja kao da nije prisutna, već živi u nekom balonu. Znam da to sve prolazi, već sada je puno lakše nego što je bilo", priča pevačica.

Takođe, ona je priznala da njihovi naslednici više slušaju tatu.

"Ja više vičem, a njega više slušaju".

Grašo: "Igram se sa decom, to je najlepši deo dana"

Inače, Petar Grašo nedavno je govorio o njihovim rutinama.