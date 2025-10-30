Slušaj vest

Surpuga pevača Slobe Radanovića, Jelena Radanović iza sebe ima jedan brak, a sada je progovorila o razvodu. Jelena je, naime, odgovarala na pitanja na Instagramu, te je otkrila kako je prebrodila razvod braka.

- Razvod je u svakom slučaju loše iskustvo, bez obzira na okolnosti, ali ne mora da bude trauma. Samo ga šutnemo tamo u prošlost. Bez "jadna ja". Imala sam milion loših životnih okolnosti, ali sada imam nula trauma. Samo ustaneš ujutru i tako odlučiš. Dobro jutro, ja sam srećna - napisala je Jelena u svom odgovoru na pitanje.

Inače, Sloba Radanović je suprugu Jelenu upoznao dok je ona još bila u braku.

Njen tadašnji muž je angažovao Slobu da peva na Jeleninom rođendanu i tu su se rodila simpatije.

Jelena iz prethodnog braka ima dva sina dok je sa Slobom dobila naslednika Damjana.

"Hiljadu puta smo pokušali da spasemo brak"

Jelena je pre dve godine prijavila bivšeg supruga za nasilje, a kako je govorila, sa njim je na sudu i zbog neplaćenih alimentacija.

- Moj brak je dugo bio na klimavim nogama. Ne mogu nikoga da krivim. Kao što postoji par, tako postoji i nepar, a bivši suprug i ja smo nažalost bili nepar. Kratko smo se poznavali i ušli u brak, kasnije smo shvatili da smo potpuno drugačije ličnosti. Kada smo dobili decu to smo shvatili, tu je bio i dodatni problem sa drugim detetom. Hiljadu puta smo pokušali da spasemo brak - rekla je Jelena za Adria TV, koja je Slobu upoznala kada joj je pevao na proslavi rođendana na kojoj je bio tu i njen muž.