"NEK IM JE BOG U POMOĆI" Indira Radić šokirana zbog skandala koji su Ana Nikolić i Rale napravili u Dubaiju - otkrila pravo lice kopozitora
Ana Nikolić i Goran Ratković Rale, samo četiri dana nakon što su se venčali na Maldivima, napravili su haos u Dubaiju, gde su otišli kako bi snimili kadrove za njen novi singl "Nije mi 22". Kako je Kurir prvi pisao, njih dvoje su se posvađali u hotelu zbog čega je hotelsko osoblje zvalo policiju.
Ana Nikolić je objavila video na kojem se žali kako žele da je izbace iz hotelske sobe. Indira Radić, koja je nekada bila u vezi sa kompozitorom, ostala bez teksta pitajući se "da li je to uopšte istina?"
"Nek im je Bog u pomoći"
- Ja sam u šoku, kako može da je ostavi? Neka im je Bog u pomoć. Oni najbolje znaju šta je i kako kod njih. Samo neka su dobro - rekla je Indira.
Nju je najviše začudila informacija da je Rale ostavio Anu bez finansija.
- Rale nije čovek da pelješi i uzima, on je jedna emotivna osoba i nikada nije bio sklon tome da uzima pare. Uvek je davao i nikad nije imao dovoljno, uvek je bio u tranzicijama: nemam, dugujem, pomozi mi, spasi me. Ne znam šta je sa njima.
"Nisam šišala Raleta"
Indira se takođe nadovezala na priču da je ošišala Raleta, a koju je on potvrdio za medijie.
- Kada je to rekao u jednoj emisiji ja sam ga pozvala i pitala: "Rale jesi li normalan, kako ti to tako pričaš da sam te ošišala. Kaže: "Znaš šta, bilo mi je preko glave da pričam da nije istina i onda sam rekao jeste tačno je. Njega je ošišao frizer i kad sam ga videla rekla sam mu da tu frizuru nosi do kraja života i evo još je ima - rekla je Indira.
Posle drame ostali u hotelu
Goran Ratković Rale se oglasio i otkrio da je haos krenuo kada su odlučili da ostanu još jedan dan u hotelu u kom su odseli u Dubaiju i zvali su agenciju da produže i da plate sve što treba.
Zamolili su samo da ostanu u istoj sobi jer su imali mnogo stvari i praktičnije im je bilo da ostanu tu gde su i bili.
Navodno im je agencija javila da ne moraju da menjaju sobu, pa je Rale otišao samo do recepcije kako bi regulisao plaćanje oko rum-servisa.
- Otišao sam do recepcije i platio sve što je bilo potrebno oko rum-servisa i sve je bilo u redu. Pre toga, mi smo imali svađu i ona je rekla da ne može da napusti hotel jer je boli stomak - potvrdio je Rale.
Ana Nikolić nije želela da napusti sobu koja je bila unapred bukirana i tada je počeo haos.
U međuvremenu je Ana napravila neki račun od 200 dolara, za koji Rale nije znao, jere je bilo posle čekauta.
- Anu nisu izbacivali iz sobe, već su joj uzimali stvari da joj prebace u drugu sobu - potvrdio je Ratković za Kurir.