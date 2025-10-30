Slušaj vest

Sanja Stanković prvi put se predstavila javnosti u Zadruzi kada je stupila u ljubavni odnos sa ženom, Jovanom Tomić Matorom. Njih dve su bile prva gej veza na domaćim prostorima te se svaki njihov korak pomno pratio.

Ljubav sa ženom

Nekoliko puta su se mirile i raskidale, a nakon konačnog razlaza svaka je nastavila svojim putem. Sanja više nije bila sa ženama već se vratila muškarcima, dok je Matora išla iz veze u vezu.

1/5 Vidi galeriju Sanja Stanković, nakon završene rijaliti karijere, počela je da radi kao voditeljka na Red televiziji, a njena popularnost na društvenim mrežama samo je rasla. Foto: Printscreen/Instagram, Kurir Televizija

Promenila život

Sanja već neko vreme uživa u voditeljskom poslu i ne pomišlja da se vrati rijaliti karijeri. Nekoliko puta je na Instagramu otkrila da je srećno zaljubljena, a lice svog partnera vešto skriva od očiju javnosti.

Sanja Stanković sa partnerom Foto: Instagram

Novi imidž

Povodom "Noći veštica" koja se uskoro bliži, Sanja je predstavila svoju šminku ali i fruzuru. Sanja je objavila fotografiju sa zelenom kosom i iznenadila svoje pratioce.

Sanja Stanković iznenadila šminkom Foto: Instagram

- Niko vas ne gleda tako jako kao ljudi koji vas ne vole. Priredite im dobar šou - napisala je Stankovićeva u opisu.

Sanja sa partnerom: