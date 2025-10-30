Slušaj vest

Pevačica Nadežda Biljić je u braku sa Tomom Panićem, sa kojim je dobila sina Longa, a sada je otkrila da li bi joj smetalo kada bi dobio ponudu da snima filmove za odrasle.

Naime, Nadežda Biljić je gostujući u Amidži šou odgovarala na škakljiva pitanja, a osim nje u gostima je bio i glumac filmova za odrasle Milan Ponjević.

- Da li bi dozvolila Tomi da vodi karijeru i neke tvoje koleginice ili ga čuvaš samo za sebe? - glasilo je pitanje.

1/9 Vidi galeriju Nadežda Bilić i Toma Panić Foto: ATA images, Sonja Spasić, Printscreen/Instagram

- Zašto da ne? Par puta sam ga nagovarala da uze da radi, on nije želeo - odgovorila je Nadežda.

- A kad bi dobio ponudu od Milana Ponjevića da ode u Los Anđeles i dobije ozbiljnu kintu da snima filmove za odrasle? - ubacio se Ognjen Amidžić.