Slušaj vest

Zlata Petrović odrasla je u selu Grabovac kod Obrenovca. Ona odavno tamo ne živi, ali svoje rodno mesto nije zaboravila.

U sve ovo se uverila i ekipa Kurira koja je svojevremeno posetila pevačicu pre par godina. Zlata je tamo omiljena, svi iz njenog kraja vole kad ona dođe u posetu, kažu da je požrtvovana, da je izdržavala majku, ali i da danas finansijski pomaže brata i njegovu porodicu.

"Vanredno završila školu"

- Šišam celu njenu porodicu, oni su dobri ljudi, a i veoma muzikalni. Zlatin brat Đorđe Đorđević Piloš ima ćerku kojoj je dao ime po svojoj sestri. Ista je pevačica, to je mala Zlata, ona je isto lepa kao njena tetka, peva predivno. Nije kod nas uspela da se probije, pretežno peva po inostranstvu. I Piloš je legenda harmonike, on je bio najbolji harmonikaš na našim prostorima - govorila je Seka, frizerka iz Grabovca.

- Ona nas je uputila dalje u pravcu škole koju je Zlata pohađala. Petrovićeva je, kako su nam rekli, redovno išla u školu do kraja četvrtog razreda, nakon čega ju je vanredno završila.

1/14 Vidi galeriju Zlata Petrović Nekad Foto: Printscreen, printscreen YT, Printscreen/Instagram

"Talenat na majku"

Zlata je talenat za pevanje nasledila od pokojne majke Dragice, za koju kažu da je bila najlepša žena koju je njihov kraj video.

- Dragica je bila prelepa žena, koja je pevala kao slavuj. Ona kad zapeva, mi se trudimo da ne dišemo glasno da bismo je čuli što bolje. Svi su bili tužni u selu kad je ona umrla. Dragica je bila poznata po svojoj lepoti, Zlata je na nju povukla, kao i talenat za pevanje. U to vreme cela obrenovačka okolina bila je zaljubljena u nju, naš kraj je imao definitivno najlepšu žensku osobu - govorio je komšija i penzionisani profesor Dušan, a onda se osvrnuo na Zlatino školovanje:

Pomagala porodici

- Ja njoj nisam predavao, znam da je do četvrtog razreda bila redovan učenik, posle je počela da peva, pomagala je finansijski porodicu pa je od četvrtog do osmog razreda dolazila i vanredno polagala ispite - zaključio je on.

Otišli smo tada i do pevačicine rodne kuće. Na prostranom placu nalaze se čak tri stambena objekta. Jedna stara kuća koja pripada pevačicinom bratu koji živi u Beču, druga u kojoj je Đorđe i treća koja je u izgradnji. Komšije tvrde da je objekat koji se gradi namenjen za malu Zlatu i da pevačica ulaže u to kako bi obezbedila bratanicu.

1/7 Vidi galeriju Zlata Petrović, Grabovac Foto: Nemanja Nikolić

- Ja ovde nisam odrastao, pa Zlatu ne znam iz perioda kad sam bio dete. Mi smo prve komšije, kuća do kuće. Kasnije smo se upoznali, kad je dolazila da obiđe svoje. Normalno, dolazi svojoj kuću. Za Zlatu nemam da kažem ništa ružno. Ona je sada estradni umetnik, radi puno, ali kad ima vremena, dođe. Ponaša se najnormalnije kad dođe ovde. Stane sa svakim da popriča, sasluša ljude, da im neki savet, predlog. U poslednje vreme ne peva toliko kad dođe, ranije je to bilo redovno. Skupi se društvo u avgustu, svi se vrate iz inostranstva, skupimo se i onda Zlata nastupa. Njena porodica je trenutno po inostranstvu, Beogradu i Obrenovcu - rekao je Slavoljub Lazarević.

Hit video Zlate Petrović: