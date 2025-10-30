Slušaj vest

Rada Manojlović je ranije servirala svoj ljubavni život javno, a sada je odlučila da o svojoj sreći ćuti i da ne pokazuje novog partnera. Manojlović ima novog partnera za kojeg kaže da je idealan muškarac za nju. Ona nije htela da otkriva njegov identitet, ali neke detalje o ovoj emotivnoj vezi podelila je javno.

- Ovo je prava ljubav jer mi ne dozvoljava ono što sam ranije radila, a to je da se povučem i mi se kao volimo, a život i karijera šta nam Bog da. Ovo je sada nešto potpuno drugačije i zato sam sada srećnija nego ikad. Taj čovek je jedan misteriozni gospodin, jako lep i dobar čovek koji mene voli, koji me gura i koji mi želi dobro - rekla je Rada u podkastu Bokiju 13.

- Motiviše me da snimam, da radim velike stvari i govori mi da vredim mnogo više nego što ja mislim.

Ostavila Milana zbog Miomira

Podsetimo, Rada Manojlović je odlučila da ostavi Milana Stankovića zbog Momira Gajića, ni njihova ljubav nije potrajala. Njihov krah bio je buran, a bivši dečko Rade Manojlović Momir Gajić u više navrata nije imao lepe reči za nju.

- Rada je dokaz da ne treba biti sa pevačicom - rekao je tada bivši dečko Rade Manojlović.

Progovorila o glasinama da je Milan Stanković gej

Rada Manojlović progovorila je o dugogodišnjoj vezi sa Milanom Stankovićem i glasinama da je gej.

Rada je otkrila i da li ju je Milan varao.

- Neću da ti odgovorim da li je Milan varao ili ne, reći ćemo da ne znam. Po pitanju intimnih odnosa, u pećini sam, držim se starinsih običaja i sramote u medijima, tako za mene je intima tabu tema - bila je iskrena pevačica.

- Boki, nisi ginekolog da tebi pričam o mojim intimnim stvarima - bila je izričita Rada, a onda se okrenula temi koja je zanimala mnoge:

- Smetalo mi je da pričaju da je Milan gej, svi znamo šta se pisalo o nama. Uvek su pričali da izgledam starije, da je on mlađi za mene. Priče da je pripadnik LGBT populacije su me pogađale, a znam i kako se on osećao u tim trenucima - zaključila je Rada.