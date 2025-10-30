Slušaj vest

Sloba Radanović uputio je emotivnu poruku svojoj supruzi Jeleni Radanović koja danas slavi rođendan. Naime, Sloba Radanović je u braku sa suprugom Jelenom Radanović dobio sina Damjana, a ona iza sebe već ima jedan brak.

Nakon razvoda sa Kijom, Sloba se oženio Jelenom i trenutno uživaju u ljubavi.

Ipak, malo ko zna da su, kako je sada otkrio Sloba prošli kroz teške momente, a on je danas na njen rođendan to i otkiro.

- Svašta smo prošli nas dvoje. I lepih i ružnih trenutaka. Hvala Bogu, većinu lepih, ali ljubav i poverenje su se najviše pokazivali i rasli u ružnim... I izdržali smo. A znao sam odmah na početku da ne može niko da me odvoji od tebe više. Zavoleo sam te baš takvu kakva jesi. I srećan sam što te imam. Hvala ti na svemu, volim te - napisao je Sloba.

"Razvod je loše iskustvo"

Inače, Jelena Radanović je nedavno progovorila o razvodu.

Jelena je, naime, odgovarala na pitanja na Instagramu, te je otkrila kako je prebrodila razvod braka.

- Razvod je u svakom slučaju loše iskustvo, bez obzira na okolnosti, ali ne mora da bude trauma. Samo ga šutnemo tamo u prošlost. Bez "jadna ja". Imala sam milion loših životnih okolnosti, ali sada imam nula trauma. Samo ustaneš ujutru i tako odlučiš. Dobro jutro, ja sam srećna - napisala je Jelena u svom odgovoru na pitanje.

Inače, Sloba Radanović je suprugu Jelenu upoznao dok je ona još bila u braku. Njen tadašnji muž je angažovao Slobu da peva na Jeleninom rođendanu i tu su se rodila simpatije.