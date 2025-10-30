Slušaj vest

Ruška Jakić nedavno je govorila o svojim životnim usponima i padovima, ljubavi, prevari ali i svim pobedama.

"Krivimo druge za svoje neuspehe"

Ruška je za Kurir otkrila šta je ono što joj je promenilo život iz korena i učinilo je srećnijom i prepoznatljivom.

- Kada sam 1994. godine počela da menjam svoj životni put dospela mi je u ruke knjiga "Moć podsvesti" i tada sam shvatila da sve što nam se događa je zapravo do nas samih. Mi smo prvaci sveta da krivimo druge za svoje neuspehe, a ne da se zapitamo gde smo pogrešili. Kada sam rekla prvi put "Dobro jutro lepotice" svi su mislili da sam luda pa čak i moja ćerka - rekla je Ruška i dodala:

Ruška Jakić Foto: Kurir, Kurir Televizija, Zorana Jevtić

"Jedna loša misao vuče drugu"

- Ta rečenica ima duboko značenje, a to je da volite sebe jer vas tako niko neće voleti. Druga stvar koju sam naučila da sam celog života sam želela da budem u pravu a sada želim da budem srećna. Treća stvar je da ne želim nikoga u životu ko će me učiniti nesrećnom. Jedna loša misao vuče sve druge, a to se kod mene nikada ne dešava. Svako jutro se istuširam, voda nosi sve, a onda se sredim, zahvalim Bogu što postojim i krenem da osvajam planetu - rekla je Ruška.

NE PROPUSTITEŽivot"IZGLADNJIVAO SAM SE, MISLIO SAM DA SAM PAMETAN" Dušan o jezivoj borbi sa kilogramima, dogurao je do 150 a evo kako se PREPOLOVIO!
untitled2.jpg
Stars"KADA DOĐE SUDNJI DAN, JEDINA ŽELJA MI JE DA ODEM PRE NJE" Željko Samardžić o žrtvi, odricanju i ljubavi prema supruzi Maji
20231220-13-51-25media-player.jpg
Stars"SVE STE, BRE, ISTE" Nadežda javno PODIGLA GLAS, brutalno se obratila pevačicama, pa spomenula Brenu, Karleušu, Priju i Cecu...
78979879.jpg
StarsDEJAN MILIĆEVIĆ BESOMUČNO OPLJAČKAN U MAKEDONIJI: Za 40 minuta je nestalo sve što sam gradio, ni GAĆE MI NISU OSTAVILI (VIDEO)
untitled3.jpg

Ruška Jakić o TikToku:

"NA TIKTOKU SAM GLAVNA, A SVI MISLE DA SAM ODLEPILA" Ruška Jakić kod Gajića o tajnom uhodi: Znači, on me PRATI 24 SATA! (VIDEO) Izvor: Kurir TV