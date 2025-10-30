Slušaj vest

Ruška Jakić nedavno je govorila o svojim životnim usponima i padovima, ljubavi, prevari ali i svim pobedama.

"Krivimo druge za svoje neuspehe"

Ruška je za Kurir otkrila šta je ono što joj je promenilo život iz korena i učinilo je srećnijom i prepoznatljivom.

- Kada sam 1994. godine počela da menjam svoj životni put dospela mi je u ruke knjiga "Moć podsvesti" i tada sam shvatila da sve što nam se događa je zapravo do nas samih. Mi smo prvaci sveta da krivimo druge za svoje neuspehe, a ne da se zapitamo gde smo pogrešili. Kada sam rekla prvi put "Dobro jutro lepotice" svi su mislili da sam luda pa čak i moja ćerka - rekla je Ruška i dodala:

"Jedna loša misao vuče drugu"

- Ta rečenica ima duboko značenje, a to je da volite sebe jer vas tako niko neće voleti. Druga stvar koju sam naučila da sam celog života sam želela da budem u pravu a sada želim da budem srećna. Treća stvar je da ne želim nikoga u životu ko će me učiniti nesrećnom. Jedna loša misao vuče sve druge, a to se kod mene nikada ne dešava. Svako jutro se istuširam, voda nosi sve, a onda se sredim, zahvalim Bogu što postojim i krenem da osvajam planetu - rekla je Ruška.

Ruška Jakić o TikToku: