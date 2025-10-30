Slušaj vest

Đole Đogani je zvanično postao penzioner, ekskluzivno saznaje Kurir.

Popularni denser je pravno stekao uslov za penziju. Čuveni denser karijeru je započeo devedesetih, a osim što je poznat po svom muzičkom stvaralaštvu, svi se sećaju i Đoganijevih početaka kad je imao plesnu školu, koja je tada bila najpopularnija.

Uvek u top formi

Penzija je novčana naknada koju osoba prima nakon što prestane da radi, najčešće zbog starosti, invaliditeta ili smrti (u slučaju porodične penzije). To je, ukratko, primanje koje zamenjuje platu kada ljudi više ne rade.

Postoje tri oblika penzije: Starosna penzija - dobija se kada osoba napuni određene godine i ima dovoljno radnog staža (na primer, 65 godina i 15+ godina staža, zavisno od zemlje). Invalidska penzija - dodeljuje se ako osoba postane nesposobna za rad zbog bolesti ili povrede. Porodična penzija - članovi porodice (npr. supruga, deca) mogu da je primaju ako je osiguranik preminuo.

Penzije se obično isplaćuju iz penzionog fonda, u koji radnici i poslodavci uplaćuju doprinose tokom radnog veka.

Bogata biografija

Đole je maltene ceo svoj radni vek posvetio muzici. Ljubav prema densu je otkrio kao tinejdžer, te, iako se bavio atletikom, odlučio je da karijeru gradi kao plesač i koreograf. Najpre je 1979. godine postao prvak Jugoslavije u plesu, te je predstavljao tadašnju zemlju na Svetskom prvenstvu 1980. godine u Londonu gde je osvojio prvo mesto. Dve godine kasnije je ponovo postao šampion Jugoslavije, te ponovo dobio priliku da zemlju predstavlja na svetskoj sceni. Evropski prvak je postao 1983. godine na takmičenju koje je održano u francuskom gradu Grenobl.

Nakon toga je nastupao sa italijanskim plesnim grupama, a 1987. osnovao vlastitu grupu sa Slađom Delibašić. Pojavili su se u filmovima „Hajde da se volimo“ i „Slatko od snova“, te u periodu od 1989. do 2000. godine snimili šest albuma. Njihova plesna škola je svake godine primala sve veći broj polaznika. Saradnja sa Draganom Mirković mu je sam dobro donela. Najpre su sarađivali na nekoliko njenih pesama i spotova, a 1994. godine i na filmu „Slatko od snova“.

Grupa Đogani Fantastiko je za kratko vreme postala nezaobilazna kada su u pitanju spotovi brojnih domaćih muzičara. S obzirom na to da su na srpsku muzičku scenu uveli dens kao do tada nedovoljno promovisan žanr, trebalo je neko vreme da publika prepozna kvalitet. To se i desilo 1994. godine kada se u prodaji pojavio album „Idemo na mars“. Naslovna pesma je za vrlo kratko vreme postala veliki klupski i radijski hit, a mnogi je i danas, 25 godina kasnije rado slušaju. Pesme „Idi s Bogom“, „Gde si ti“, „Ritam ljubavi“, „U ovom gradu“ i druge, pored Đoleta Đoganija, pisali su, komponovali i aranžirali Aleksandar Kobac, Milan Tapir, Sanja Ćupurija, Dejan Ivanković, Nenad Knežević Knez i drugi. Čak 19 novih pesama se našlo na albumu „Pronađi sebe“ iz 1996. godine. Radijskim stanicama su ovladale pesme „Srušio si mi sve“, „Ti si moja potreba“, „Čovek od čelika“ i druge. Grupa Đogani je bila rado viđen gost u beogradskim diskotekama, ali i u klubovima u unutrašnjosti.

Tačno je znao šta želi u životu

Pokazali su da, pored sjajnih plesnih pokreta i odlične koreografije itekako znaju da naprave kvalitetnu muziku.Tako je i dan danas. Đogani rade punom parom i gde god da se pojave klubovi su dupke puni.

Povodom saznanja da je Đole zvanično dobio penziju kontaktirali smo Đoganija koji je poručio da nema komentar.