Slušaj vest

Milomir Marić je jutros vodio svoj poslednji jutarnji program na toj televiziji, a od publike se oprostio rečima: "Vidimo se u nekom drugom filmu".

Marić je ovom rečenicom simbolično najavio i novi početak, ali je još uvek nije poznato gde će nastaviti karijeru. 

Poznati novinarski duo, Milomir Marić i Katarina Korša, dali su otkaz na televiziji "Hepi" i potvrdili da je odluka konačna.

Katarina Korša i kolega Milomir Marić Foto: Printscreen YouTube, Tamara Trajković, Printscreen/Happy

- Istina je, dao sam otkaz. Nadam se da će biti posla za mene. Katarina će nastaviti najverovatnije sa mnom. Možete slobodno da napišete da sam izgubljen slučaj - rekao je Milomir Marić za Republiku nakon vesti da je dao otkaz.

Marić napustio Hepi

Podsetimo, Milomir Marić je posle osamnaest godina dao otkaz na Hepi televiziji, ekskluzivno saznaje Kurir.

Ugledni novinar, urednik Jutarnjeg programa na srećnoj televiziji u ovoj medijskoj kući će raditi do četvrtka. Od tada više nije deo medija na cijem je čelu bio od 2008.

U njegovom novom timu biće kao i do sada glumica i voditeljka Katarina Korša. Oni su već uigran tandem i ona je kao i Marić dala otkaz i sa njim nastavlja dalje. Ostaje da se vidi na kojoj će televiziji osvanuti.

Ne propustiteStarsMARIĆEVE KOMŠIJE OTKRILE SVE O NJEMU I VESNI: Vlado i Ljudmila ispričali nepoznate detalje - Mislio sam da je neki uticajni političar, evo zašto! (FOTO)
Milomir Marić.jpg
Stars"UGOSTIO ČOVEKA KOJI GA JE OPLJAČKAO!" Ove detalje iz Marićevog života niko nije znao: Došao je kod mene u emisiju...
Milomir Marić
StarsOTKRIVENO ŠTA ĆE MILOMIR MARIĆ RADITI NAKON ODLASKA S HEPIJA! Zajedno s Koršom je povukao ovaj neočekivani potez, isplivali detalji
XXX News1 Nemanja Nikolic copy.jpg
Stars"ISTINA JE" Oglasio se Milomir Marić nakon napuštanja Hepi televizije: Nadam se da će biti posla za mene...
Otkriveno u kakvim su odnosima Milomir Marić i sin Vesne Radusinović
StarsEKSKLUZIVNO SAZNAJEMO! Milomir Marić posle 18 godina napustio Happy televiziju
Milomir Marić