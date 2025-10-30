Slušaj vest

Milomir Marić je jutros vodio svoj poslednji jutarnji program na toj televiziji, a od publike se oprostio rečima: "Vidimo se u nekom drugom filmu".

Marić je ovom rečenicom simbolično najavio i novi početak, ali je još uvek nije poznato gde će nastaviti karijeru.

Poznati novinarski duo, Milomir Marić i Katarina Korša, dali su otkaz na televiziji "Hepi" i potvrdili da je odluka konačna.

- Istina je, dao sam otkaz. Nadam se da će biti posla za mene. Katarina će nastaviti najverovatnije sa mnom. Možete slobodno da napišete da sam izgubljen slučaj - rekao je Milomir Marić za Republiku nakon vesti da je dao otkaz.

