"VOLI VAS VAŠA MAJKICA" Zlata Petrović poslala poruku Eni, snajka puca od ponosa: Najbolja svekrva na svetu!
Pevačica Zlata Petrović čestitala je svom sinu Jovanu Pejiću i njegovoj devojci Eni Čolić godišnjicu veze. Naime, Zlata Petrović je poslala poruku svojoj snajki Eni Čolić čestitku za godinu dana srećne veze sa Jovnom Pejićem Pejom.
Ena Čolić je odmah poruku podelila na Instagramu i u opisu stavila: "Najbolja svekrva na svetu!"
"Čestitam godišnjicu vaše prelepe ljubavi"
U poruci koju je Zlata poslala snajki i sinu pisalo je:
- Draga moja dečice, sreće moje, ljubavi moje i sve što imam na ovom svetu, svim srcem i dušom vam čestitam godišnjicu vaše prelepe ljubavi! Neka vam dragi Gospod Bog podari svu sreću ovog sveta, i da ceo život se ovako volite i ostarite zajedno! Ljubim vas i volim uvek i zauvek! Vaša majkica.
Zlata Petrović ranije je više puta isticala da ne podržava vezu svog sina i Eni Čolić, a u javnosti su kružile priče o njihovim nesuglasicama i prepirkama.
Ipak, čini se da je sada sve zaboravljeno.
Ena dobila poklon od Zlate
Ena Čolić je nedavno iznela nove detalje iz odnosa sa Jovanom Pejićem Pejom i njegovom majkom, pevačicom Zlatom Petrović.
Ena Čolić je otkrila da je posetila Pejinu mamu.
- Bila sam kod Zlate, Pejine mame kući, ona je pisala taj događaj kao da je bila prisutna, kao da sam ga terala da me on zove kod mame, ona me pozvala iz sažaljenja. Ove čizme sam dobila od Zlate...Super. Ja sam se nadala da će doći do toga, tu sam ja kao Jovanova devojka da dokažem njegovoj porodici da su okolnosti bile takve i da sam vredna da dobijem priliku od njih napolju. Mislim da je njoj najbitnije kao majci da je njeno dete srećno, Peja je srećan sa mnom i ona se u skladu sa tim ponaša prema meni. Ona je divna! Ona se čak meni izvinila što je u nekom momentu rekla da imam šifru i da nisam dobra s glavom, ja sam njoj rekla: "Taman posla teta Zlato, ja bih još gore reagovala za svoje dete", svaka joj čast za sve - rekla je Ena na "Red Tv".