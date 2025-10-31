Slušaj vest

Reklo bi se da Nina Badrić nema problem da se udavara muškarcima. Jedan od njih je Andrija Terzić, široj javnosti najpoznatiji po citatima koji se dele na svim mrežama. Ovaj pisac iz Užica je prvi roman napisao u zatvoru, a njegove misli tetoviraju naši ljudi širom sveta. Poznat je i kao čuveni Kocka iz serije "Ubice moga oca". Sve to se, izgleda, dopalo pevačici iz Hrvatske, koja je sa njim ušla u dopisivanje preko interneta.

Zna kako da zavede na internetu

Nina Badrić voli da flertuje

Zanimljiva komunikacija

Njihovu prepisku je podelio Terzić na društvenim mrežama, a mi je prenosimo u izvornom obliku.

- Reci svima iskreno da si sve knjige posvetio meni jer me na taj način želiš smotati (smeh) - napisala je Nina.

Andrija je odgovorio na to u svom stilu, kroz osmeh:

- Užasna si - dodao je.

Nini se to nije dopalo, pa mu je odbrusila:

- Nisam. Baš sam super - samouvereno mu je poručila.

Ali dobila je i neočekivan odgovor od Terzića:

- Ko visoko leti...

Kod njega je sve transparentno

Andrija Terzić voli poznate dame

Badrićeva je potom poentirala:

- Taj ima najbolji pregled terena - istakla je.

Terziću se to dopalo, pa je nastavio u šaljivom tonu:

- Reci ti da si onu pesmu "Čežnja" otpevala za mene - uzvratio joj je istom merom.

Pevačica je bila spremna na kompromis:

- Ljudi smo, dogovorićemo se - zaključila je uz smeh i dobila lepe emotikone.

Zasad nije poznato da li su se njih dvoje ikada videli i sreli uživo posle ove prepiske.