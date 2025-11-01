Slušaj vest

Branka Nevistić godinama je krasila male ekrane i bila jedna od najomiljenijih voditeljki, a onda se naglo povukla iz medija.

Gledaoci su prvi put Branku videli na BK TV 1995. godine, a čim je ugašena ova televizija, ona je prešla na RTS. Sa Javnog servisa nakon nekoliko godina prelazi na Pink televiziju, a nakon toga i na TV Prva gde je završila svoju medijsku karijeru.

Život iz bajke

Više od decenije Branka nije u javnosti, već uživa u mirnom i porodičnom životu sa svojim izabranikom.

Voditeljka se pre sedam godina u Veneciji udala za biznismena Branislava Grujića, a venčanje je bilo kao iz bajke. Grujiću je voditeljka treća sreća, dok je Branka u kasnim četrdresetim godinama prvi put otišla pred oltar i izgovorila sudbonosno “da”.

Ovako izgleda dom bračnog para:

Branislav je predsednik jedne građevinske kompanije iz Ženeve, koja posluje i u Srbiji, Rusiji, Švajcarskoj, Italiji i Belgiji. Pored toga, među vlasnicima je još pet preduzeća.

Voditeljka je na venčanju uzela prezime svog supruga.

Krili vezu od očiju javnosti

"Budući da su vezu skrivali daleko od očiju javnosti, Branka i Bane su odlučili da se venčaju u inostranstvu kako bi izbegli paparace i prisustvo medija. Njena želja je bila da to bude Venecija, pošto su već nekoliko puta bili tamo. Ona je angažovala poznatu italijansku agenciju za organizovanje svadbi, a svečana ceremonija održaće se u jednom od najluksuznijih hotela u tom romantičnom gradu. Na venčanju će biti oko 30 zvanica, njihovih prijatelja i članova porodica, a koliko znam među poznatim svatovima naći će se voditeljka Maja Žeželj, kao i neki od poznatih glumaca", ispričao je tada izvor za "Alo".

"Branislav je sreća moga života, moj princ na belom konju, muškarac kojeg sam oduvek sanjala, ljubav mog života i čovek s kojim želim da ostarim", rekla je za "Story" Branka.

