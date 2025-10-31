Slušaj vest

Do sada smo imali slučajeve da estrada vodi ratove i da pevači jedni druge optužuju za situacije koje su doživeli, ali to se proširilo i na muzičare, konkretno - na harmonikaše. Borko Radivojević gostovao je u podkastu pevača Pavla Dejanića "Zmajkast" i tom prilikom istakao da je doživeo nepravdu na takmičenju u Sokobanji kada je umesto njega pobedu odneo kolega za kog veruje da mu je prvo mesto poklonjeno.

Ne zaboravlja

1/5 Vidi galeriju Borko Radivojević otvorio dušu Foto: Nemanja Nikolić



Iznenadio se

- Kako se nameštaju takmičenja... Primer za to je Miša Mijatović. On je obećao prvo mesto nekom momku, ali ne postoji mogućnost da mu da prvo mesto ukoliko se pojavi kandidat koji će da odsvira deset numera bez ijedne greške. Ja sam u finalu odsvirao deset numera i na numeri koja se zove "Sirba de la Lehliv" u drugom delu sam imao trenutak kad su se leva i desna ruka razišle. To je bila ta jedna greška. Dobro je što je do svega toga došlo jer postoje snimci. Usledilo je proglašenje pobednika. Treće mesto je zauzeo momak iz Niša, drugo mesto ja i prvo mesto taj. E tad sam uradio jednu stvar zbog koje sam dobio batine posle toga od svog oca jer sam se poneo nekulturno. Miša Mijatović mi je pružio ruku da mi čestita, ali ja nisam hteo da mu pružim ruku i svaki put kad se sretnemo, on mi kaže: "Pa pogrešio si ono u Sokobanji". Ja kažem: "Mišo, nemoj da pričamo o tome, to je smešna priča" - rekao je on.

Burna reakcija

Pozvali smo Mijatovića. Njemu su prijatelji prosledili intervju, zbog čega je bio iznenađen.

- Iskreno, tako nešto nisam očekivao od Borka i ne znam šta je pozadina te njegove priče. Ne mogu ni da komentarišem jer je to bilo baš davno, ima sigurno blizu trideset godina. Neću da talasam i kao nešto se branim, ali tad je u žiriju bilo nas petoro. Čudno je što je to Borko izjavio jer se mi uvek lepo ispričamo i srdačno pozdravimo kad se sretnemo. Zato neka mu služi na čast. Ne znam zbog čega je tako tendenciozno govorio, a na taj način govori samo o sebi. Svi znaju ko je Miša Mijatović i takve priče zaista ne piju vodu. Neka mu ako će mu nešto biti lakše - izričit je bio Miša.

Kontaktirali smo i s Borkom kako bismo utvrdili šta je pozadina priče.

Nije očekivao napad

1/5 Vidi galeriju Miša Mijatović ima bogatu karijeru Foto: Kurir Televizija, Nemanja Nikolić



Ostaje pri svome

- Nije bilo pre trideset godina jer sam bio u kategoriji juniora, tako da sam imao oko sedamnaest godina. Da li je neko Miši platio ili je to neka prijateljska osnova da taj dečko prođe, ne znam, ali postoje učesnici koji mogu da potvrde moje reči. U suštini, priča je da je sve bilo kako sam rekao. Kako su došli do toga da pobedi taj... Taj momak je posle takmičenja svirao s Mišom u orkestru u emisiji "Jedna pesma, jedna želja" na RTS. Pametnom dosta. Miša je veliki muzičar, istaknuti umetnik, veliki kompozitor i s te strane ima moje duboko poštovanje. Sa ove druge strane nema razloga da se ljuti jer obojica znamo da je tako bilo - poručuje Borko za Kurir.