DEJAN DRAGOJEVIĆ POKRENUO SA DEVOJKOM BIZNIS: Sa Jovanom se skućio u novom domu, sad očekuje da zgrne lovu
Dejan Dragojević pohvalio se da otvara restoran koji će pokloniti Jovani Stojanović. On je javno pričao o novom poslu koji bi trebalo da im donese ozbiljnu zaradu.
- Jovana je gazdarica, uskoro će se otvoriti. Ja sam jedna dobra duša, birajući mene Jovana je dobila sedmicu na loto. Pokrećemo piceriju - rekao je Dejan.
Ne krije da je ponosan što je uspeo svojoj partnerki da omogući ovakav posao, a kako kaže za njihovu ideju gotovo da niko nije znao do samog kraja.
Kupio kuću
Dejan Dragojević objavio je fotografiju na kojoj pozira ispred svoje nove nekretnine.
- Kupio sam kuću! Vreme je da Vam se pohvalim. 27. NOĆ u Ramazanu, moje dove kroz celi taj mesec i na kraju evo ishoda. Sve vezujem za veru. Svako od vas neka lepe stvari povezuju za Boga, koje god vere bili budite vernici. Allah daje onome kome on hoće, celi svet da mu uzima ne može mu uzeti. Napravljeni su neki životni koraci koji su me bacali na sve strane, ali kada spoznaš boga vratiš se na pravi put - rekao je on.
- Sećam se kada sam došao u kuću kod porodice sa kojim nisam pričao, vratio sam se u malu sobu sa džakom stvari, bez auta, sata, para, budućnosti, nade i bez osećaja za samog sebe. Onog trenutka kada nisam vise mogao sa samim sobom i kada me je gušio život, mediji, popularnost, lažan život, lažni ljudi odlučio sam da Vam priznam moju istinu i da Vam objasnim mene u Islamu. Od tog dana sve mi se vratilo, Allah mi je dao Jovanu koja je nešto najbolje i najlepše, poštuje mene i moje izbore, pravila iftare, trpela uvrede, motivisala me svakog dana. Sve je došlo na svoje - napisao je između ostalog.