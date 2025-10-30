Slušaj vest

Dejan Dragojević pohvalio se da otvara restoran koji će pokloniti Jovani Stojanović. On je javno pričao o novom poslu koji bi trebalo da im donese ozbiljnu zaradu.

- Jovana je gazdarica, uskoro će se otvoriti. Ja sam jedna dobra duša, birajući mene Jovana je dobila sedmicu na loto. Pokrećemo piceriju - rekao je Dejan.

1/5 Vidi galeriju Dejan Dragojević sa devojkom otvara piceriju Foto: Printscreen/Instagram

Ne krije da je ponosan što je uspeo svojoj partnerki da omogući ovakav posao, a kako kaže za njihovu ideju gotovo da niko nije znao do samog kraja.

Kupio kuću

Dejan Dragojević objavio je fotografiju na kojoj pozira ispred svoje nove nekretnine.

- Kupio sam kuću! Vreme je da Vam se pohvalim. 27. NOĆ u Ramazanu, moje dove kroz celi taj mesec i na kraju evo ishoda. Sve vezujem za veru. Svako od vas neka lepe stvari povezuju za Boga, koje god vere bili budite vernici. Allah daje onome kome on hoće, celi svet da mu uzima ne može mu uzeti. Napravljeni su neki životni koraci koji su me bacali na sve strane, ali kada spoznaš boga vratiš se na pravi put - rekao je on.