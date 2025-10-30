Slušaj vest

Posle učešća u emisiji „Nikad nije kasno“ Željki Jurišić iz Živinica život se promenio iz korena.

Željka je, naime, sreću okušala i u „Zvezdama Granda“, a nakon pojavljivanja u muzičkim takmičenjima postala je jedna od najtraženijih na prostoru Bosne i Hercegovine.

"Takmičenje mi je sve promenilo"

- Emisija „Nikad nije kasno“ mi je sve promenila, a zbog pevanja i prebukiranih nastupa nisam imala vremena ni za šta drugo, te sam napustila firmu. Bila sam željna odmora i provoda sa porodicom, a i firma je uskoro otišla u stečaj, tako da je dobro što sam dala otkaz, nekako je došao u pravom momentu - započinje priču Željka i dodaje da je na vreme razmišljala o budućnosti.

1/5 Vidi galeriju Željka Jurišić Foto: Printscreen

"Pravimo etno selo"

- Čovek mora da misli o starosti i što se tiče penzije sve je regulisano, staž ide, tako da nema frke. Najiskrenije o penziji ne razmišljam, jer smo suprug i ja smo pokrenuli jedan veliki projekat koji bi mogao da nam obezbedi finu penziju, a koji bi trebalo da bude gotov u maju sledeće godine. Pune dve godine pravimo etno selo, i suprug i ja smo se u potpunosti dali i verujem da ćemo posle u tome uživati - kaže i ističe da joj izgradnja etno kompleksa od samog početka predstavlja čisto zadovoljstvo.

- Etno selo pravimo u rodnom mestu mog muža, zove se Kovači i nalazi se na 5 kilometara od centra grada Živinica. Inače, to je bila ideja mog supruga i čim mi je izložio projekat, moram da priznam da mi je odmah zvučalo jako primamljivo. Pre dve godine smo počeli da gradimo sami i gotovo veći deo sela izgradio je suprug sopstvenim rukama. Čak je i betonski bazen sam kopao i uradio – ponosno ističe Željka.