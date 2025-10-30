Slušaj vest

Voditelj Mašan Lekić danas ima veliki razlog za slavlje.

Mašan je iz braka sa bivšom suprugom, voditeljkom Mirom Lekić dobio ćerku Miju, a ona, njegova najstarija naslednica, danas proslavlja 16. rođendan.

On se tim povodom oglasio na svom Instagram profilu objavivši fotografiju sa njom, a uz nju je napisao:

Mašan Lekić sa ćerkom
Mašan Lekić sa ćerkom Foto: Printscreen Instagram

- 16 godina beskrajne ljubavi. Mimi, srećan rođiš. Voli te tata.

Usledile su čestitke i najlepše želje za "slatke 16.".

Sa 13 godina mlađom dobio dve ćerke

Voditelj Mašan Lekić (47) trenutno uživa u braku sa 13 godina mlađom izabranicom Kristinom sa kojom ima dve ćerke.

Voditelj je i ranije bio u braku i to sa koleginicom, voditeljkom Mirom Lekić.

Mira je dugo bila u senci svog muža kada je posao u pitanju, a mnogi su mišljenja da je nakon razvoda zablistala punim sjajem, a osim komplimenata na račun njene profesionalnosti, mnogi komentarišu i da ima noge od milion dolara.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsVEŽE IH VELIKO PRIJATELJSTVO! Kum Dee Đurđević je ovaj poznati gospodin, sigurno ih nikada ne biste povezali
dea-2.jpg
StarsDA LI STE ZNALI DA JE POZNATI VODITELJ KUM MAŠANA LEKIĆA? Godinama su nerazdvojni, a bićete ŠOKIRANI kada vidite o kome je reč
masan-lekic.jpg
StarsDUGAČKA KOSA, NAOČARE, IZRAZITA MRŠAVOST! Objavljena FOTKA, nema nazad, da li je ovo zaista Mašan Lekić?
masan-lekic.jpg
StarsMAŠAN POSTA TATA TREĆI PUT: Dobio još jednu ćerkicu sa 13 godina mlađom, srećni roditelji još odlučuju o imenu
screenshot-19.jpg
StarsMAŠAN LEKIĆ POSTAJE OTAC PO TREĆI PUT! Voditelj objavio srećne vesti, evo kog pola je beba
masan-2.jpg
TV šouISPOVESTI OSUĐENIKA IZ NAJOKRUTNIJIH ZATVORA
asdasd-1.jpg

 Mašan Lekić na napetom meču - otkrio koju borilačku veštinu trenira:

Mašan Lekić i Ivana Stamenković Sindi otkrili koje borilačke sportove treniraju! Izvor: Kurir televizija