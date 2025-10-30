SLAVLJE U DOMU MAŠANA LEKIĆA Ponosan tata objavio fotografije sa najstarijom ćerkom, a potom čestitke krenule da pljušte (FOTO)
Voditelj Mašan Lekić danas ima veliki razlog za slavlje.
Mašan je iz braka sa bivšom suprugom, voditeljkom Mirom Lekić dobio ćerku Miju, a ona, njegova najstarija naslednica, danas proslavlja 16. rođendan.
On se tim povodom oglasio na svom Instagram profilu objavivši fotografiju sa njom, a uz nju je napisao:
- 16 godina beskrajne ljubavi. Mimi, srećan rođiš. Voli te tata.
Usledile su čestitke i najlepše želje za "slatke 16.".
Sa 13 godina mlađom dobio dve ćerke
Voditelj Mašan Lekić (47) trenutno uživa u braku sa 13 godina mlađom izabranicom Kristinom sa kojom ima dve ćerke.
Voditelj je i ranije bio u braku i to sa koleginicom, voditeljkom Mirom Lekić.
Mira je dugo bila u senci svog muža kada je posao u pitanju, a mnogi su mišljenja da je nakon razvoda zablistala punim sjajem, a osim komplimenata na račun njene profesionalnosti, mnogi komentarišu i da ima noge od milion dolara.
Kurir.rs
