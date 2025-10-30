Slušaj vest

Voditelj Mašan Lekić danas ima veliki razlog za slavlje.

Mašan je iz braka sa bivšom suprugom, voditeljkom Mirom Lekić dobio ćerku Miju, a ona, njegova najstarija naslednica, danas proslavlja 16. rođendan.

On se tim povodom oglasio na svom Instagram profilu objavivši fotografiju sa njom, a uz nju je napisao:

Mašan Lekić sa ćerkom Foto: Printscreen Instagram

- 16 godina beskrajne ljubavi. Mimi, srećan rođiš. Voli te tata.

Usledile su čestitke i najlepše želje za "slatke 16.".

Sa 13 godina mlađom dobio dve ćerke

Voditelj Mašan Lekić (47) trenutno uživa u braku sa 13 godina mlađom izabranicom Kristinom sa kojom ima dve ćerke.

Voditelj je i ranije bio u braku i to sa koleginicom, voditeljkom Mirom Lekić.

Mira je dugo bila u senci svog muža kada je posao u pitanju, a mnogi su mišljenja da je nakon razvoda zablistala punim sjajem, a osim komplimenata na račun njene profesionalnosti, mnogi komentarišu i da ima noge od milion dolara.

