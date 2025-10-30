Slušaj vest

Kako Kurir ekskluzivno saznaje, Ana Nikolić i Goran Ratković Rale posle žestoke svađe i velikog skandala u hotelu u Dubaiju, rano jutros su se pomirili i rešili su sve nesuglasice

Prema priči našeg izvora, oni su noć proveli u zasebnim sobama, a jutros su se našli u lobiju hotela u kome su i boravili prethodnih dana. Golupčići su tom prilikom porazgovarali o svemu što se desilo prethodnog burnog dana. Shvatili su da su oboje napravili grešku i rešili da to ostave iza sebe, pa je palo pomirenje.

Kao što je bilo ranije planirano, na kraju su odlučili da se zajedno vrate za Beograd.

Podsetimo, ono što se dogodilo između Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta u Dubaiju u prethodna dva dana ne bi mogao da smisli i napiše ni najbolji režiser španskih serija. Krenimo redom.

Kao što je Kurir juče pisao, najpre je došlo do svađe u jutarnjim satima, kada je pevačica napravila haos zbog toga što je shvatila da nema Ratkovića u sobi kad se probudila. Zatekla je samo svoje stvari i pasoš, pa je pomislila da joj uzeo novac i otišao za Beograd. Oni su se prethodno posvađali zbog toga što je Ana odbila da napusti sobu, za koju im je istekla rezervacija. Kad se probudila sama, u trenutku besa pevačica je pozvala policiju i prijavila Raleta da je uzeo novac kako bi ga skinuli s leta za Beograd. Za sve to vreme Ratković je bio u hotelu i na bazenu ju je čekao da izađe.

Međutim, Ani nije palo na pamet da napusti sobu, već je poručila rum-servis i napravila račun od oko 200 dolara.

Oko 12 sati osoblje s recepcije je počelo da Anu poziva najpre telefonom, a zatim su došli i na vrata sobe i tražili da izađe napolje. Ona nije otvarala, već im govorila da neće da napusti sobu jer je sve plaćeno. Nešto kasnije došla su dvojica pripadnika obezbeđenja i počela da joj nasilno iznose stvari iz sobe, što je ona snimila telefonom. Pomenute klipove dobila je redakcija Kurira.

- Možete li da mi opet kažete to? - upitala je Ana zaposlene.

- Ako odbijete da platite, uzećemo vam torbe. Ovo je ilegalno - rekao je zaposleni.

- Odbijam da platim. Neću da platim sobu. Snimam ovo za svog dečka. Da li je ova soba plaćena? - interesovalo je Anu.

- Zvaćemo policiju - dobila je odgovor od radnika.

- Vau. Baš sam se uplašila, ne možete da verujete. Zvaću ja policiju, nećete vi. Da li ste sigurni da ćete uraditi ovo? - na kraju je upitala Ana i dobila odgovor:

- Sto posto! Ovako nećete moći da nastavite - dodao je zaposleni dok joj je iznosio stvari napolje.

- A ti ćeš moći iz Egipta! Vratićeš se u Egipat vrlo, vrlo brzo, veruj mi! Alo, ovo nije policijska stanica, znaš li? Ja čekam policiju, ne napuštam sobu! Od**bi! Videćeš ti! Ti tako da pričaš sa mnom? Jesi li ti lud, bre? Ti nisi normalan! - vikala je uznemirena pevačica tokom sukoba sa zaposlenima u hotelu.

Posle toga Ana se oglasila za Kurir i rekla da će svog partnera Raleta prijaviti policiji.

- Gospodin Rale je jedno g*vno smrdljivo koje je dozvolilo da me odavde iz Dubaija izbacuju iz hotela kao da sam g*vno, a to je on. Bude li mi prišao, dobiće zabranu prilaska zauvek. Sad ću da ga prijavim za silovanje. A onda će ostati u zatvoru, u mračnim podrumima Dubaija, doživotno - poručila nam je Nikolićeva u sredu oko 19 sati.

Sat vremena kasnije za Kurir se oglasio i Rale

- Sve sam isplatio preko svog računa, sve me je koštalo nešto više od 30.000 evra. Ako su pare na mom računu, neka ona pokaže jednu uplatnicu da mi je dala 500 evra. Ja ću tužiti, a vi je pozovite kao svedoka, pa neka potvrdi da je platila i da vidimo gde su tragovi.

S njenog računa smo platili samo karte biznis klase za avion, koje sam ja duplirao zbog odlaganja letova, pre svađe koju smo imali u septembru. Otišao sam do recepcije i platio sve što je bilo potrebno oko rum-servisa i sve je bilo u redu. Pre toga smo imali svađu i ona je rekla da ne može da napusti hotel jer je boli stomak - rekao nam je kompozitor.

Međutim, Ana je napravila toliki problem zbog te sobe da su ljudi zvali policiju, saznaje Kurir. Raletu je došlo 10 ljudi iz hotela i obezbeđenje da mu kažu da ga traži policija jer mu žena pravi haos u lobiju. Kompozitor je razgovarao s njima i uspeo je da ih ubedi da ne napuštaju hotel uz uveravanje da će sve biti u redu. Iako je osoblje hotela insistiralo da napuste objekat jer remete mir ostalih gostiju, bračni par je ostao još jednu noć, ali u zasebnim sobama.

- Zahvalio sam se policiji i to se na kraju tako završilo. Ostala je u sobi sama, a ja sam otišao u drugu - potvrdio je Ratković za Kurir.

