Slušaj vest

Pevačica Tea Bilanović doživela je saobraćajnu nezgodu kod Beogradske arene.

Naime, kako prenose domaći mediji, Tea je učestvovala u lančanom udesu na autoputu.

Tea Bilanović Foto: Printscrean

Pevačica se zakucala u red automobila koji su već učestvovali u lančanom.

Na mesto nesreće je izašla policija.

Tea Bilanović pevala bivšem dečku na svadbi

Pevačica Teodora Bilanović imala je jednu neobičnu scenu u svom ljubavnom životu. Ona je nedavno u jednoj emisiji otkrila da je bivšem dečku pevala na svadbi.

- Jednom bivšem sam pevala na svadbi. Pa okej je bilo jer smo se preboleli davno. Dve godine nakon raskida se desilo - priznala je pevačica.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteStarsBILANOVIĆKA IZAŠLA NA SCENU, A ONDA SEVNULO ŠTO NE BI SMELO: Tei se crvena tračica s haljine pomerila, pa se videlo... (FOTO)
Tei Bilanović sevnula skrivena tetovaža
StarsTEA SE RAZVELA POSLE DVE NEDELJE BRAKA, A SAD POKAZALA VRELO TELO: Nakon treninga opalila selfi u usikm helankama... (FOTO)
Screenshot_2367.jpg
StarsPEVAČICA NAPUSTILA MUŽA POSLE 2 NEDELJE BRAKA! Progovorila o podeli imovine: Ja sam bila finansijer
Tea Bilanović
StarsNEDI UKRADEN ODGOVORILA ŽESTOKO NA IZJAVU DA ĆE TUŽITI KOLEGE, A SAD SE DESILA NEOČEKIVANA STVAR: Tea Bilanović sa potpunim pravom uradila OVO
Screenshot_20250427_134518_Chrome.jpg
StarsOVA PEVAČICA S TEZGE POBEGLA SA 17.000 €, DRUGA ZA 3 SEKUNDE UZELA 2.000 €! One su kraljice bakšiša: Jana samo za refren zgrnula 5.000 €
pevačice.jpg