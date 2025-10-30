Tea Bilanović doživela je saobraćajku u kojoj je učestvovalo više putničkih vozila
PEVAČICA TEA BILANOVIĆ IMALA UDES Učestvovala u lančanom sudaru na autoputu, policija na licu mesta
Pevačica Tea Bilanović doživela je saobraćajnu nezgodu kod Beogradske arene.
Naime, kako prenose domaći mediji, Tea je učestvovala u lančanom udesu na autoputu.
Tea Bilanović Foto: Printscrean
Pevačica se zakucala u red automobila koji su već učestvovali u lančanom.
Na mesto nesreće je izašla policija.
Kurir.rs/Telegraf
