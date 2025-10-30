Slušaj vest

Pevačica Indira Radić oduvek je htela da bude okružena prirodom, a sada joj se ta želja i ostvarila.

Indira Radić je potvrdila da se preselila na Kosmaj, gde uživa u svežem vazduhu, zelenilu i prirodi i kako kaže, pravi lek kad se prehladi je - rakija.

- Ja imam jednu rakijicu sa Zlatibora u kojoj je 40 dana odležao kantarion, žalfija, kleka i lincura, pije se svako jutro, to je najbolji lek. To svi znaju koji koriste prirodne alternative lečenja - rekla je ona i dodala:

- Istina je da sam se preselila na Kosmaj, ali ne da mi ne prija život u Beogradu, sve što sam postigla sam postigla ovde, ali sam oduvek volela prirodu. Moje srce je uvek čeznulo za prirodom, a dobra je povezanost, za čas se dođe za 45 minuta se stiže do centra.

- Ne znam ko se sve doselio i šta je ko gde kupio. Imam dobre komšije, ali nijednog komšiju ne bih zamenila Džoni Depom, jer su sve komšije mnogo dobre. Neka Džoni Dep bude malo dalje od nas, sigurniji smo - našalila se ona na pitanje da li je istina da će čuveni glumac da živi do nje.

Prokomentarisala novi sukob Ane i Raleta

Tokom davanja intervjua Indira Radić je od predstavnika sedme sile saznala za sukob Ane i Raleta koji se dogodio u hotelu u Dubaiju.

- Ja sam u šoku, kako može da je ostavi? Neka im je Bog u pomoć. Oni najbolje znaju šta je i kako kod njih, Samo neka su dobro - rekla je Indira.

Nju je najviše začudila informacija da je Rale ostavio Anu bez finansija i da je sa novcem otišao iz zemlje.

- Rale nije čovek da pelješi i uzima, on je jedna emotivna osoba i nikada nije bio sklon tome da uzima pare. Uvek je davao i nikad nije imao dovoljno, uvek je bio u tranzicijama: nemam, dugujem, pomozi mi, spasi me. Ne znam šta je sa njima.

