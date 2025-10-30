Slušaj vest

Pevačica Dada Mešaljić govorila je javno o tome kako ju je suprug prevario sa koleginicom i to dok je bila u drugom stanju. Nakon što ga je prebolela ozbiljno se "bacila" na ulepšavanje.

Dada je sada pokazala kako se doteruje pa je objavila snimak iz jedne klinike.

1/8 Vidi galeriju Dada Mešaljić Foto: Printscreen/Instaqgram, Printscreen/Youtube

- Danas sam došla na podizanje obrva i kapaka, ako nekog zanima, a znam da vas sve zanima - rekla je Dada u obraćanju na Instagramu.

Nakon toga je pokazala i rezultate zategnutog lica, a pokazala i koliko ima veliku i zdravu kosu nakon frizerskog tretmana.

Dada Mešaljić objavila sliku sa klinike za ulepšavanje Foto: Printscreen Instagram

"Moju devojčicu niko sa očeve strane nije hteo da vidi"

Takmičarka "Zvezda Granda" prošla je kroz agoniju sa bivšim suprugom Jasminom sa kojim je dobila i dete. Oni su se razveli posle samo nekoliko meseci braka i ona je ostala da brine sama o svojoj ćerki.

Jedno od pitanja upućenih Dadi na društvenim mrežama bilo je da li se njena naslednica Merjem viđa sa braćom.

- Merjem nema brata, ima polubraću, ne znam tačno koliko da se zna, javno ima dvojicu. Ne viđa se, niti je sa bilo kim u bilo kakvom kontaktu sa očeve strane, ne zato što joj nije dopušteno nego zato što niko nije izrazio želju- otkrila je Mešaljićeva.

Kurir.rs

Tea Tairović otkrila ko u kući drži varjaču: