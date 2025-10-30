Slušaj vest

Pevačica Dada Mešaljić govorila je javno o tome kako ju je suprug prevario sa koleginicom i to dok je bila u drugom stanju. Nakon što ga je prebolela ozbiljno se "bacila" na ulepšavanje.

Dada je sada pokazala kako se doteruje pa je objavila snimak iz jedne klinike.

Dada Mešaljić

- Danas sam došla na podizanje obrva i kapaka, ako nekog zanima, a znam da vas sve zanima - rekla je Dada u obraćanju na Instagramu.

Nakon toga je pokazala i rezultate zategnutog lica, a pokazala i koliko ima veliku i zdravu kosu nakon frizerskog tretmana.

Dada Mešaljić objavila sliku sa klinike za ulepšavanje

"Moju devojčicu niko sa očeve strane nije hteo da vidi"

Takmičarka "Zvezda Granda" prošla je kroz agoniju sa bivšim suprugom Jasminom sa kojim je dobila i dete. Oni su se razveli posle samo nekoliko meseci braka i ona je ostala da brine sama o svojoj ćerki.

Jedno od pitanja upućenih Dadi na društvenim mrežama bilo je da li se njena naslednica Merjem viđa sa braćom.

- Merjem nema brata, ima polubraću, ne znam tačno koliko da se zna, javno ima dvojicu. Ne viđa se, niti je sa bilo kim u bilo kakvom kontaktu sa očeve strane, ne zato što joj nije dopušteno nego zato što niko nije izrazio želju- otkrila je Mešaljićeva.

