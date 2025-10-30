Slušaj vest

Petar Raspopović iliti Peca Vijagrasvojevremeno se našao u žiži javnosti nakon što je iza leđa svoje vanbračne supruge Aleksandre Subotić ušao u vezu s njenom najboljom drugaricom Majom Marinković, koja je takođe i ćerka njegovog dugogodišnjeg prijateljaRadomira Marinkovića Takija.

Ko je zapravo Peca Vijagra?

O njegovom privatnom životu oduvek se malo znalo. Ono što je poznato jeste da je Peca izuzetno bogat, potiče iz imućne porodice Raspopović, ali se o njegovim poslovima nije pisalo. Kako je Kurir svojevremeno pisao, Peca se obogatio zahvaljujući prodaji tableta za potenciju, garderobe i obuće iz Kine.

- To su kineske tablete odličnog kvaliteta, koje je on prvi doneo na naše tržište. Petar ih je delio svojim prijateljima kako bi oni davali svojima, da bi se krug što brže proširio. Tako je bilo, odjednom je cela Srbija bila navučena na "Pecinu vijagru", jer je bila mnogo kvalitetnija u odnosu na ono što se dotad prodavalo kod nas. Veoma brzo posao se raširio, a količine koje je Petar dovozio sa svakom turom su se duplirale. Za kratko vreme uspeo je da uzme mnogo para, a onda je odlučio da proširi biznis, pa se bavi prodajom garderobe i obuće iz Kine, ali one skuplje - započeo je za Kurir dobro obavešten izvor svojevremeno.

On nam je ispričao i od čega otac Aleksandrinog deteta živi:

- Kada su pare krenule da se gomilaju, Petar je odlučio da ih ulaže u gradnju. On je počeo da zida prvo po Novom Sadu. Zapravo, bavio se nadogradnjom. Podizao je sprat-dva na već postojeće zgrade. Nakon toga raširio je biznis i na okolinu Vojvodine, a onda i na Crnogorsko primorje. Sada zida i vile. Najlepši i najskuplji objekti u Novom Sadu su njegovi, on ih je gradio.

Starleta mu je prešla preko svega

