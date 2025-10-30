Slušaj vest

Pevačica Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale imali su žestoku svađu na putovanju u Dubaiju, a posle velikog skandala u hotelu i na aerodromu on se vratio u Srbiju.

On je uslikan na beogradskom aerodromu Nikola Tesla kako se nakon leta vraća u svoj dom u prestonici.

Iako je njihova svađa izazvala veliki haos u koji je bila uključena i tamošnja policija, rano jutros su se pomirili i rešili su sve nesuglasice, ali su se pred samo ukrcavanje na let razdvojili, te se sada Rale bez Ane vratio u zemlju.

Razlog drame u hotelu

Podsetimo, kao što je Kurir pisao, u hotelu u Dubaiju najpre je došlo do svađe poznatog para u jutarnjim satima, kada je pevačica napravila haos jer je shvatila da Ratkovića nema u sobi kad se probudila. Zatekla je samo svoje stvari i pasoš, pa je pomislila da joj je uzeo novac i otišao za Beograd.

Oni su se prethodno posvađali zbog toga što je Ana odbila da napusti sobu za koju im je istekla rezervacija. Kad se probudila sama, u trenutku besa pevačica je pozvala policiju i prijavila Raleta da je uzeo novac kako bi ga skinuli s leta za Beograd. Za sve to vreme Ratković je bio u hotelu i na bazenu ju je čekao da izađe.

Međutim, Ani nije palo na pamet da napusti sobu, već je poručila rum-servis i napravila račun od oko 200 dolara.

Oko 12 sati osoblje s recepcije je počelo da Anu poziva najpre telefonom, a zatim su došli i na vrata sobe i tražili da izađe napolje. Ona nije otvarala, već im govorila da neće da napusti sobu jer je sve plaćeno. Nešto kasnije došla su dvojica pripadnika obezbeđenja i počela da joj nasilno iznose stvari iz sobe, što je ona snimila telefonom. Pomenute klipove dobila je redakcija Kurira.

Na snimku se čuje kako jedan od zaposlenih govori:

„Ovako nećete moći da nastavite“, dok iz sobe iznosi Anine stvari spakovane u kese.

Vidno uznemirena, Ana mu oštro uzvraća:

„A ti ćeš moći iz Egipta! Vratićeš se u Egipat vrlo, vrlo brzo, veruj mi! Alo, ovo nije policijska stanica, znaš li? Ja čekam policiju, ne napuštam sobu! Od...bi! Ja čekam policiju! Videćeš ti! Ti tako da pričaš sa mnom? Jesi li ti lud, bre? Ti nisi normalan!“ – vikala je pevačica tokom sukoba.

Drama se, kako saznajemo, i dalje odvija u hotelu, dok redakcija Kurira pokušava da stupi u kontakt i sa Goranom Ratkovićem Raletom, kako bi dobila njegovu stranu priče.