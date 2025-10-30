Slušaj vest

Voditeljka RED TV-a i bivša zadrugarka Milica Kemez nedavno je s ponosom otkrila da je ponovo srećna u ljubavi, samo mesec dana nakon razvoda od Bore Santane, njeno srce je osvojio novi muškarac.

Ekipa ''Paparaco lova'' pratila je Milicu u stopu, a tom prilikom usnimljen je i misteriozni čovek koji je čekao Milicu ispred njene zgrade i sve vreme pričao telefonom.

Milica mu se ubrzo pridružila, a onda su se njegovim automobilom zajedno zaputili u nepoznatom pravcu.

Milica Kemez uhvaćena s novim dečkom:

O novom dečku

- Istina je, ali nije istina za mesece. Neću otkrivati koliko je prošlo, to je moja intimna stvar. Istina je da sam srećna i poštovana - istakla je Milica nedavno u ''Magazinu In'' i uporedila svoj trenutni emotivni odnos sa prethodnim:

- Razlikuje se toliko da ne bih poredila, neuporedivo je. Ne bih pričala o tome. Moj sadašnji partner je velika podrška, voli me i poštuje me i vidi sve moje kvalitete na koje sam ja odavno zaboravila - otkrila je Kemezova tom prilikom.

Poslednji susret Milice i Bore

- Ništa, samo je prošla, ni pogled. Meni se tamo svi javljaju, a ona ne. Ona kao da je dobila zabranu od nekog i promenila se. Ona je tražila razmeštaj na poslu. Jednom smo se sam posvađali. Imali smo sastanak kad mi je jedna žena vratila kuče. Ja sam jedva vratio moje kuče koje je bio u Ljubuškom. Sedeli smo na RED-u, imali smo prvi sastanak, kuče njoj nije prišlo kao da je znalo. Mi kad smo izašli iz zgrade svi kučiću su utrčali u moj auto, ona ih je izvlačila i mi smo se svađali. Ona je otišla, ja sam joj pljunuo auto - pričao je Bora.

Bora Santana: "Prevarila me je pred svadbu"

- Ne mogu da verujem da sam bio sam i za Božić i za Novu godinu. Nisam sumnjao da ima drugog. Kad smo se rastali, kao da mi je Bog nameštao. Idem u kafanu, priđe mi njen bivši i počne da me grli i da mi se izvinjava. Počeo je da mi ljubi ruku. Kad sam saznao za prisluškivače, nailazim na drugaricu i ona mi kaže da nije ni ona cvećka. Ispričala mi je za hotel i tog lika sa kojim se videla pred svadbu. On mi se za to izvinjavao, a ja nisam ni znao za šta mi se izvinjava - rekao je Bora.

