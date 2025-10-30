Slušaj vest

Drama između pevačice Ane Nikolić i kompozitora Gorana Ratkovića Raleta ne prestaje! Nakon haosa koji se desio juče, kada je pevačicu osoblje hotela izbacilo iz sobe posle burne svađe, Ana i Rale su se jutros pomirili i pokušali da spasu svoj odnos.

Rale sam otputovao za Beograd

Ne mogu nikako da se slože i da lepo žive  Foto: Printscreen/Instagram, Shutterstock, Screenshot YT, Nenad Kostić, Kurir, Instagram

Međutim, mir nije dugo potrajao. Iako su planirali da se zajedno vrate za Beograd, dogodio se novi preokret. Kako saznajemo od izvora bliskog paru, Nikolićeva je u poslednjem trenutku skinuta sa leta, a pravi razlog se ne zna, dok je Rale sam otputovao za Beograd.

Vidno iznervirana, pevačica je zbog toga na društvenim mrežama optužila Raleta da ju je ostavio na aerodromu bez para:

„Čovek me je ostavio u Dubaiju na aerodromu. Bez kartice, para… Pravi gospodin! Ali nije mu uzeti za zlo – dalje od Pojata makao nije. Jednom dobar čovek, uvek dobar čovek

Razlog drame u hotelu

Goran Ratković Rale je slab na Anu Nikolić Foto: Marko Karović, Dragana Udovičić, Dragan Kadić, Printscreen YouTube

Podsetimo, kao što je Kurir pisao, u hotelu u Dubaiju najpre je došlo do svađe poznatog para u jutarnjim satima, kada je pevačica napravila haos jer je shvatila da Ratkovića nema u sobi kad se probudila. Zatekla je samo svoje stvari i pasoš, pa je pomislila da joj je uzeo novac i otišao za Beograd.

Oni su se prethodno posvađali zbog toga što je Ana odbila da napusti sobu za koju im je istekla rezervacija. Kad se probudila sama, u trenutku besa pevačica je pozvala policiju i prijavila Raleta da je uzeo novac kako bi ga skinuli s leta za Beograd. Za sve to vreme Ratković je bio u hotelu i na bazenu ju je čekao da izađe.

