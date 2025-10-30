Slušaj vest

Drama između pevačice Ane Nikolić i kompozitora Gorana Ratkovića Raleta ne prestaje!

Nakon haosa koji se desio juče, kada je pevačicu osoblje hotela izbacilo iz sobe posle burne svađe, Ana i Rale su se jutros pomirili i pokušali da spasu svoj odnos.

Međutim, mir nije dugo potrajao. Iako su planirali da se zajedno vrate za Beograd, dogodio se novi preokret. Kako je Kurir pisao, Nikolićeva je u poslednjem trenutku skinuta sa leta, a pravi razlog se ne zna, dok je Rale sam otputovao za Beograd.

Tim povodom se Nikolićka oglasila za medije i podelila svoju stranu priče.

– Ljudima kao što je (S)rale nema pomoći! Treba ga samleti! Ko je rekao da sam se udala, nisam! Snimali smo spot! Neću da pravim haose, mene samo zanima moja karta! Meni su rekli da su mi zamenili kartu! Nema karte? - rekla je Ana, pa dodala:

– Čekam da mi jave kada je let, u odnosu na to ću da ostanem na aerodromu ili ne. Otvoriću salon i baviću se prostitucijom, kao i svi, što bi rekla Miljana Kulić. Tako ću zaraditi za vodu.

– Čovek me je ostavio u jednom hotelu, drugom, menjajući mi sobe, ništa ne plaćajući. Izbacio mi sve stvari. Kaže: "Ostaviću ti sve stvari ovde", ja rekoh: Boli me k*rac, ostavi!

– Ne znam o čemu se radi! Ne mogu ljudi da me zovu, ni ja ne mogu da zovem! Merili su mi pritisak i šećer jer sam htela biznis klasu da bih odspavala malo.

"Nisam jela 5 dana, nije mi dobro"

– Pijem lekove! Kažu mi: "Niste vi podobni za putovanje", jesam-nisam. Nisam 5 dana jela ništa. Moram kod doktora da vidim šta mi je, da gutam sondu, sve što pojedem ispovraćam, nije mi dobro! Ne ličim ni na šta. Tražila sam biznis klasu da bih malo spavala i nešto pojela, ne, oni mi mere pritisak i na kraju kažu da nisam podobna za putovanje.

– Neće uzeti ni dinara. Neće biti potpisan nigde, ni na pesmi "Nije mi 22", nigde neće biti potpisan! – rekla je Ana.

– Čuvaju me iz policije, neka žena i bedevija idu sa mnom i kada idem na cigaretu! Baciću im bombu ovde! Leteće ceo aerodrom! Neće im biti dobro, proglasiće teroristički napad! Čekam da mi jave kada mi je let – govori Ana za Hype, pa dodaje:

– Ko će da plati moju kartu od 5000 evra? Dobiće poziv koji se ne odbija! Na kraju će mi platiti privatni avion za Anu Nikolić.

Evo zašto je Rale sam otputovao za Beograd

Iako su Ana i Rale planirali da se zajedno vrate za Beograd, dogodio se novi preokret. Kako saznajemo od izvora bliskog paru, Nikolićeva je u poslednjem trenutku skinuta sa leta, a pravi razlog se ne zna, dok je Rale sam otputovao za Beograd.

Vidno iznervirana, pevačica je zbog toga na društvenim mrežama optužila Raleta da ju je ostavio na aerodromu bez para:

„Čovek me je ostavio u Dubaiju na aerodromu. Bez kartice, para… Pravi gospodin! Ali nije mu uzeti za zlo – dalje od Pojata makao nije. Jednom dobar čovek, uvek dobar čovek

Razlog drame u hotelu

Podsetimo, kao što je Kurir pisao, u hotelu u Dubaiju najpre je došlo do svađe poznatog para u jutarnjim satima, kada je pevačica napravila haos jer je shvatila da Ratkovića nema u sobi kad se probudila. Zatekla je samo svoje stvari i pasoš, pa je pomislila da joj je uzeo novac i otišao za Beograd.

Oni su se prethodno posvađali zbog toga što je Ana odbila da napusti sobu za koju im je istekla rezervacija. Kad se probudila sama, u trenutku besa pevačica je pozvala policiju i prijavila Raleta da je uzeo novac kako bi ga skinuli s leta za Beograd. Za sve to vreme Ratković je bio u hotelu i na bazenu ju je čekao da izađe.

