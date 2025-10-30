Slušaj vest

Nakon Jovana Pejića Peje koji je bio učesnik "Elite 9",u novu sezonu rijalitija ušao je njegov brat Miki Dudić, sin Zlate Petrović i Hasana Dudića. Miki je odmah skrenuo pažnju na sebe, a sada je pala i prva svađa.

Miki je imao žestoku svađu u "Eliti 9" sa Urošem Stanićem i Zoricom Marković, a tim povodom sada se oglasio Peja.

- Između Zorice i Mikija ne vidim da je tu neki veliki problem. Miki je kao prijatelj stao uz Zoricu kada je osećao da treba i dalje je tog stava što se tiče uvreda i svađa, ali to ne znači da treba s tim ljudima da ima sukob, osim ako ga se lično ne tiče -rekao je Peja, a onda se osvrnuo i na ostale sukobe koje Miki vodi sa ukućanima:

Miki Dudić Foto: Kurir, ATA images, Kurir, Printscreen

- S Milenom je šmekerski spustio loptu, jer nije osoba koja vređa nisko. Zorica je možda trenutno zamerila, ali verujem da to neće uticati na njihov dalji odnos, samo su unutra ti međuljudski odnosi prenaglašeni jer svi vidici su svedeni na ljude koji ih okružuju, što napolju ne bi bio slučaj.

O Urošu Staniću

Uroš Stanić Foto: Boba Nikolić

Peja je posebno istakao da se Miki trudi da ostane smiren i ne reaguje na provokacije:

- Što se Uroša tiče, on će sve raditi za kadar. Provokacijama najniže udara na ljude, a već sutra može da ga hvali i tako u krug, kako mu kad odgovara. Od njega me ništa ne iznenađuje. Ali mi je drago da se Miki kontroliše i ne odgovara istom merom kao što njega vređaju i Uroš i pojedini još.

Ova Pejina izjava jasno pokazuje da, iako nije u samom centru rijaliti dešavanja, on pažljivo prati situaciju i pruža podršku svom bratu, ali i realno sagledava dinamiku odnosa u Beloj kući.

Podsetimo, Miki je sinoć imao žestoke rasprave prvo s Urošem zbog provokacija, a potom i sa Zoricom, s kojom je ranije bio u dobrim odnosima.

Kurir.rs/ Pink

Ne propustiteStars"VOLI VAS VAŠA MAJKICA" Zlata Petrović poslala poruku Eni, snajka puca od ponosa: Najbolja svekrva na svetu!
Screenshot 2025-02-04 225011 copy.jpg
StarsENA ČOLIĆ POSEDUJE INDEKS TEŠKOG FAKULTETA Ovo niko nije znao, Zlata može da se diči!
WhatsApp Image 2025-07-20 at 5.00.25 AM (1).jpeg
Stars"BILA SAM KOD ZLATE KUĆI..." Ena Čolić otkrila detalje susreta sa Pejinom mamom, priznala s čime se suočava: Od nje sam dobila...
Ena čolic, Jovan Pejic i Zlata Petrovic
Stars"JOVAN MORA DA RADI, ZLATA I JA NEĆEMO VEČNO ŽIVETI" Peja progovorio o sinu i finansijama: Ne može da ode da potroši pare...
pejic.jpg

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP559 Izvor: kurir tv