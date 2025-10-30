Slušaj vest

Miki je imao žestoku svađu u "Eliti 9" sa Urošem Stanićem i Zoricom Marković, a tim povodom sada se oglasio Peja.

- Između Zorice i Mikija ne vidim da je tu neki veliki problem. Miki je kao prijatelj stao uz Zoricu kada je osećao da treba i dalje je tog stava što se tiče uvreda i svađa, ali to ne znači da treba s tim ljudima da ima sukob, osim ako ga se lično ne tiče -rekao je Peja, a onda se osvrnuo i na ostale sukobe koje Miki vodi sa ukućanima:

- S Milenom je šmekerski spustio loptu, jer nije osoba koja vređa nisko. Zorica je možda trenutno zamerila, ali verujem da to neće uticati na njihov dalji odnos, samo su unutra ti međuljudski odnosi prenaglašeni jer svi vidici su svedeni na ljude koji ih okružuju, što napolju ne bi bio slučaj.

O Urošu Staniću

Peja je posebno istakao da se Miki trudi da ostane smiren i ne reaguje na provokacije:

- Što se Uroša tiče, on će sve raditi za kadar. Provokacijama najniže udara na ljude, a već sutra može da ga hvali i tako u krug, kako mu kad odgovara. Od njega me ništa ne iznenađuje. Ali mi je drago da se Miki kontroliše i ne odgovara istom merom kao što njega vređaju i Uroš i pojedini još.

Ova Pejina izjava jasno pokazuje da, iako nije u samom centru rijaliti dešavanja, on pažljivo prati situaciju i pruža podršku svom bratu, ali i realno sagledava dinamiku odnosa u Beloj kući.

Podsetimo, Miki je sinoć imao žestoke rasprave prvo s Urošem zbog provokacija, a potom i sa Zoricom, s kojom je ranije bio u dobrim odnosima.

Kurir.rs/ Pink

