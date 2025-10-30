Slušaj vest

Pevačica Ana Nikolić i Goran Ratković Rale otputovali su u Dubai, gde su napravili skandal u hotelu, te je morala da reaguje i policija. Ipak, kompozitor je uspeo da smiri situaciju, pa su oboje noć proveli u istom hotelu u kom su odseli, a potom se uputili ka aerodromu sa planom da se zajedno vrate kući.

Međutim, tada je ponovo došlo do svađe i Ana je ostala na aerodromu bez kartica i novca, dok se Rale ukrcao na avion i poleteo za Srbiju.

Ona se sada ponovo oglasila putem svog Instagram naloga i objavila snimak koji je nastao tokom snimanja spota za njenu novu pesmu.

Uz njega je napisala:

Ana Nikolić Foto: Printscreen Instagram

- Obolela sam zbog tebe. Neka ti sve što si izgovorio i uradio služi na čast - napisala je Nikolićeva uz snimak, a potom dodala:

- Ja novac računam u lekovima. Rale, znamo da nemaš ni srama ni obraza. Da bog da ti se pare vratile u lekovima koje popih ovih 10 dana, za želudac i kičmu - napisala je ona.

Rale sam otputovao za Beograd

Iako su planirali da se zajedno vrate za Beograd, dogodio se novi preokret. Kako saznajemo od izvora bliskog paru, Nikolićeva je u poslednjem trenutku skinuta sa leta, a pravi razlog se ne zna, dok je Rale sam otputovao za Beograd.

Vidno iznervirana, pevačica je zbog toga na društvenim mrežama optužila Raleta da ju je ostavio na aerodromu bez para:

„Čovek me je ostavio u Dubaiju na aerodromu. Bez kartice, para… Pravi gospodin! Ali nije mu uzeti za zlo – dalje od Pojata makao nije. Jednom dobar čovek, uvek dobar čovek

Razlog drame u hotelu

Podsetimo, kao što je Kurir pisao, u hotelu u Dubaiju najpre je došlo do svađe poznatog para u jutarnjim satima, kada je pevačica napravila haos jer je shvatila da Ratkovića nema u sobi kad se probudila. Zatekla je samo svoje stvari i pasoš, pa je pomislila da joj je uzeo novac i otišao za Beograd.

Anu Nikolić izbacuju iz hotela Izvor: Kurir

Oni su se prethodno posvađali zbog toga što je Ana odbila da napusti sobu za koju im je istekla rezervacija. Kad se probudila sama, u trenutku besa pevačica je pozvala policiju i prijavila Raleta da je uzeo novac kako bi ga skinuli s leta za Beograd. Za sve to vreme Ratković je bio u hotelu i na bazenu ju je čekao da izađe.

