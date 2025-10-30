Slušaj vest

Tokom boravka u Dubaiju, između pevačice Ane Nikolić i kompozitora Gorana Ratkovića Raleta došlo je do ozbiljne svađe. Nakon neprijatne scene u hotelu i aerodromskog incidenta, Rale se vratio u Srbiju, a za medije je dao kratku izjavu o svemu što se dogodilo.

- Nije mi dobro, shvatite. Nemojte da me zezate da smo glavna tema u zemlji.

Rale je bio jako iznenađen kada je saznao od pripadnika sedme sile, među kojima je i ekipa Kurira, da je Ana već objavila novi spot za pesmu 22, koju su zajedno snimali na putovanju:

- Šta je izašlo?! Kada se to desilo? Njoj nije dobro, shvatite to. Ja ću joj platiti lekove- upitao je kompozivot vidno uznemiren.

Ratković je demantovao da će tužiti Anu, a na sva ostala pitanja okupljenih medija je ostao suzdržan, osim za haos u hotelu:

- Hotel će biti tužen. To je sve njihova greška.. Ana se vraća sutra, dok se ne vrati ne znam ništa- rekao je on.

Detaljnije u prilogu.

Raletova izjava za Kurir posle sletanja na aerodrom Izvor: Kurir

Razlog drame u hotelu

Podsetimo, kao što je Kurir pisao, u hotelu u Dubaiju najpre je došlo do svađe poznatog para u jutarnjim satima, kada je pevačica napravila haos jer je shvatila da Ratkovića nema u sobi kad se probudila. Zatekla je samo svoje stvari i pasoš, pa je pomislila da joj je uzeo novac i otišao za Beograd.

Oni su se prethodno posvađali zbog toga što je Ana odbila da napusti sobu za koju im je istekla rezervacija. Kad se probudila sama, u trenutku besa pevačica je pozvala policiju i prijavila Raleta da je uzeo novac kako bi ga skinuli s leta za Beograd. Za sve to vreme Ratković je bio u hotelu i na bazenu ju je čekao da izađe.

Međutim, Ani nije palo na pamet da napusti sobu, već je poručila rum-servis i napravila račun od oko 200 dolara.

Oko 12 sati osoblje s recepcije je počelo da Anu poziva najpre telefonom, a zatim su došli i na vrata sobe i tražili da izađe napolje. Ona nije otvarala, već im govorila da neće da napusti sobu jer je sve plaćeno. Nešto kasnije došla su dvojica pripadnika obezbeđenja i počela da joj nasilno iznose stvari iz sobe, što je ona snimila telefonom. Pomenute klipove dobila je redakcija Kurira.

Evo zašto je Rale došao bez Ane u Beograd

Iako su Ana i Rale planirali da se zajedno vrate za Beograd, dogodio se novi preokret. Kako je Kurir saznao od izvora bliskog paru, Nikolićeva je u poslednjem trenutku skinuta sa leta, a pravi razlog se ne zna.

Vidno iznervirana, pevačica je zbog toga na društvenim mrežama optužila Raleta da ju je ostavio na aerodromu bez para:

„Čovek me je ostavio u Dubaiju na aerodromu. Bez kartice, para… Pravi gospodin! Ali nije mu uzeti za zlo – dalje od Pojata makao nije. Jednom dobar čovek, uvek dobar čovek

