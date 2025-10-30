"SRAM TE BILO! IMAŠ LI MALO MUŠKOSTI? OSTAVIO SI JE NA AERODROMU BEZ NOVCA!" Saša Mirković žestoko udario na Raleta, a za Anu ima jasnu poruku
Situacija između pevačice Ane Nikolić i kompozitora Gorana Ratkovića Raleta nikako da se smiri. Posle haosa i žestokih rasprava koje su obeležile njihovo putovanje u Dubai, javnost ne prestaje da bruji o najnovijim detaljima njihovog odnosa.
Nakon neprijatne scene u hotelu i incidenta na aerodromu, kompozitor se vratio sam u Srbiju, a za medije je kratko rekao da se ne oseća dobro.
"Ratkoviću, sram te bilo!"
Međutim, njegov potez izazvao je lavinu reakcija, a među prvima se oglasio Saša Mirković, vlasnik Hype televizije, koji je oštro osudio njegov potez.
- Ratkoviću, sram te bilo! Kako te nije sramota da ostaviš Anu u Dubaiju? Imaš li imalo muškosti u sebi? Ostavio si je na aerodromu bez novca i kartice! Jesi li ti normalan? Ma, ona nije normalna što uopšte ima bilo kakav kontakt s tobom! - poručio je Saša vidno iznerviran na Tiktoku.
Razlog drame u hotelu
Podsetimo, kao što je Kurir pisao, u hotelu u Dubaiju najpre je došlo do svađe poznatog para u jutarnjim satima, kada je pevačica napravila haos jer je shvatila da Ratkovića nema u sobi kad se probudila. Zatekla je samo svoje stvari i pasoš, pa je pomislila da joj je uzeo novac i otišao za Beograd.
Oni su se prethodno posvađali zbog toga što je Ana odbila da napusti sobu za koju im je istekla rezervacija. Kad se probudila sama, u trenutku besa pevačica je pozvala policiju i prijavila Raleta da je uzeo novac kako bi ga skinuli s leta za Beograd. Za sve to vreme Ratković je bio u hotelu i na bazenu ju je čekao da izađe.
Međutim, Ani nije palo na pamet da napusti sobu, već je poručila rum-servis i napravila račun od oko 200 dolara.
Oko 12 sati osoblje s recepcije je počelo da Anu poziva najpre telefonom, a zatim su došli i na vrata sobe i tražili da izađe napolje. Ona nije otvarala, već im govorila da neće da napusti sobu jer je sve plaćeno. Nešto kasnije došla su dvojica pripadnika obezbeđenja i počela da joj nasilno iznose stvari iz sobe, što je ona snimila telefonom. Pomenute klipove dobila je redakcija Kurira.
Evo zašto je Rale došao bez Ane u Beograd
Iako su Ana i Rale planirali da se zajedno vrate za Beograd, do toga nije došlo. Kako je Kurir saznao od izvora bliskog paru, Nikolićeva je u poslednjem trenutku skinuta sa leta, a pravi razlog se ne zna.
Vidno iznervirana, pevačica je zbog toga na društvenim mrežama optužila Raleta da ju je ostavio na aerodromu bez para:
„Čovek me je ostavio u Dubaiju na aerodromu. Bez kartice, para… Pravi gospodin! Ali nije mu uzeti za zlo – dalje od Pojata makao nije. Jednom dobar čovek, uvek dobar čovek
Prva Raletova izjava za Kurir nakon dolaska u Srbiju: