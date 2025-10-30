Slušaj vest

Pevač Uroš Živković nedavno je izgovorio sudbonosno "da" svojoj izabranici Jovani, a svadbeno veselje okupilo je preko 500 zvanica. Istoga dana, Uroš i Jovana krstili su svog prvenca Lazara, kojeg su dobili u junu mesecu.

Iako je mnogo kolega došlo i podelilo ovaj lep trenutak sa Živkovićem, pevač ističe da je dug spisak onih koji se nisu udostojili da se odazovu pozivu.

- Ako je neko ispoštovao sve, to sam bio ja. Ja sam čist pred Bogom i pred ljudima. Bilo je ljudi koji su došli i bili uz mene, bilo je onih koji su poslali razumnog opravdanje, ali i onih koji se nisu ni javili. To je njima na čast - rekao je pevač za "Hype", pa dodao:

- Savest me ne peče ni za jedan odnos. Ko me poštuje, vratiću mu duplo, ko ne samo se okrećem pravim ljudima i ćao!

Profitirao od svadbe

- Utisci su se slegli, Uroš i Jovana odmaraju i dalje od slavlja. Bilo je prelepo, zaista. Mnogo poznatih je bilo, Uroša svi cene i poštuju. Ne bih znao koliko je tačno novca dobio, nikada mu to nije bio prioritet, nije on pravio svadbu zbog zarade, ali ima tu preko 150.000 evra. Moguće da će kupiti onu jahtu koju je merkao letos - rekao je izvor blizak pevaču za Informer.

