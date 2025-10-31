Slušaj vest

Goran Ratković Rale stigao je iz Dubaija u Beograd bez partnerke Ane Nikolić, koja se oglasila na svom Instagram profilu i poručila da ju je dečko ostavio na aerodromu bez novca i kartica.

Goran Ratković Rale došao iz Dubaija u Srbiju Foto: Kurir

Od samog njihovog početka imali su turbulentnu vezu. Pevačica je prethodno prijavila kompozitora za nasilje i tada ga nazivala raznim imenima. U više navrata ga je oslovljavala sa Srale i delila u tom periodu poruke u kojima ga je optuživala da joj je uništio život.

- Ova žena nam je živi dokaz koliko jedan muškarac može da te uništi. Ujedno i dokaz da se iz svega možeš izvući sama i nastaviti bez k**tena. Jer zaslužuješ da budeš voljena, a ne da te neki nezreli dečak uništava - pisalo je u objavi, a Ana je dodala:

Ana Nikolić Foto: Shutterstock, ATAIMAGES, Shutterstock, ATA images, Nenad Kostić, Instagram

- Ili neki deda, samo kažem - delila je Ana na Instagramu.

Nakon drame vezane za nasilje, Ana Nikolić i Rale su se pomirili, a samo nekoliko dana, dok su boravili u Dubaiju, gde su snimali kadrove za njen singl "Nije mi 22", kako je Kurir prvi pisao, gde je nastao opšti haos. Prvo u hotelu u kom su odseli, a onda i na aerodormu.

Rale se sam vratio u Beograd

Po sletanju na beogradski aerodrom, bilo je vidljivo da je kompozitor veoma potresen i da mu cela situacija nimalo ne prija.
- Nije mi dobro, shvatite. Nemojte da me zezate da smo glavna tema u zemlji.  

- Šta je izašlo?! Kada se to desilo? Njoj nije dobro, shvatite to. Ja ću joj platiti lekove - rekao je Rale i demantovao da će tužiti Anu, a na sva ostala pitanja okupljenih medija je ostao suzdržan, osim za haos u hotelu:

Rale stigao na aerodrom bez Ane Izvor: Kurir

- Hotel će biti tužen. To je sve njihova greška.. Ana se vraća sutra, dok se ne vrati ne znam ništa - rekao je on.

Razlog drame u hotelu

Podsetimo, kao što je Kurir pisao, u hotelu u Dubaiju najpre je došlo do svađe poznatog para u jutarnjim satima, kada je pevačica napravila haos jer je shvatila da Ratkovića nema u sobi kad se probudila. Zatekla je samo svoje stvari i pasoš, pa je pomislila da joj je uzeo novac i otišao za Beograd.

Oni su se prethodno posvađali zbog toga što je Ana odbila da napusti sobu za koju im je istekla rezervacija. Kad se probudila sama, u trenutku besa pevačica je pozvala policiju i prijavila Raleta da je uzeo novac kako bi ga skinuli s leta za Beograd. Za sve to vreme Ratković je bio u hotelu i na bazenu ju je čekao da izađe.

Polupali ormar u hotelu pre pet meseci 

U junu ove godine desio se i skandal u Nišu, gde je Ana Nikolić nastupala. Kako smo saznali od izvora iz Niša, Nikolićeva i Rale su se toliko posvađali u hotelu, gde je došli i do gurkanja. Tom prilikom su razbili i ormar. Svađa je bila toliko burna da je osoblje hotela pomišljalo da pozove policiju kada je par odlučio da napusti hotel gde su platili noćenje.

