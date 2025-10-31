OVO JE PRVO JAVNO POJAVLJIVANJE NIKOLINE KOVAČ: Imala je samo 16 godina, tamnu kosu i nekoliko kilograma viška, da li je prepoznajete (FOTO)
Nikolina Kovač danas uživa u porodičnom životu sa suprugom i decom i važi za jednu od najsmernijih dama na estradnoj sceni. Mnogi smatraju da je ona nežna plavuša koja ima stila i kada je oblačenje u pitanju, a malo ko se seća kako je izgledala na početku karijere.
Prvo pojavljivanje
Jedna je od retkih koja se nije podvrgla estetskim korekcijama, te spada u najprirodnije pevačice.
Pre 16 godina se prvi put pojavila u takmičenju Zvezde Granda kada je imala smeđu kosu, nešto drugačiju građu i nekoliko kilograma više.
- Ja sam na prvoj audiciji bila dete, bila sam preplašena. Došla sam iz Sarajeva u Šabac, jer u tom periodu nije bilo audicija po Bosni i Hercegovini. Imala sam 16 godina, 20 kilograma više i bukvalno sam iz svoje sobe došla na scenu "Granda" - ispričala je Nikolina svojevremeno za Grand.
Borba sa kilogramima
Nikolina Kovač Kapor slovi za jednu od najlepših i najzgodnijih pevačica. Ipak, tokom trudnoće ugojila se skoro 20 kilograma, ali je uz pomoć prave dijete uspela da skine sav višak.
Nikolina je svojevremeno otkrila tajnu svoje vitke linije, a činjenica da nema gladovanja posebno je obradovala dame.
Višak kilograma u prvoj trudnoći bio je veliki izazov, ali pevačica je uspela u nameri da smrša i vrati devojačku liniju.
Pevačica je nakon prve i nakon druge trudnoće isto hranila, ali je ključna razlika bila je u količini obroka.
O trudnoći
- I u prvoj i drugoj trudnoći ugojila sam se 20 kilograma - rekla je pevačica, koja je oba puta uspela da dovede liniju do savršenstva. Probleme sa kilažom imala je i kao tinejdžerka, otkrila je ona.
- Posle prvog porođaja do idealne kilaže stigla sam za mesec i po, ali sam narušila krvnu sliku i non stop sam se osećala umorno. Posle druge trudnoće odlučila sam da smršam na zdrav način... Nekoliko kilograma me sada deli od cilja, a ove poslednje kile se najteže tope. Ipak, najvažnije je biti istrajan i uporan - rekla je tada Nikolina.
Nikolina Kovač sa suprugom: