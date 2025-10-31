Slušaj vest

Danas pravoslavni vernici slave Svetog Luku, a jedna od njih je i takmičarka Zvezde Granda, Sofija Dacić, bivša snajka Dragana Kojića Kebe.

Slavi slavu

Sofija je u ranim jutarnjim časovima kako to običaji nalažu otišla u crkvu, a putem svog Instagrama objavila je fotografiju i pokazala kako izgleda njen slavski kolač.

Odnos sa Kebom

Sofija se nedavno pojavila na sceni Granda i prikupila sve simpatije publike, a nedavno je progovorila o odnosu sa bivšim svekrom.

- Ljudi su prezadovoljni, a i ja sam. Sa Kebom imam odličan odnos, sve je stvarno kako treba. On mi je dao glas u prvom krugu. Iznenadila sam se kad je Dara napravila poređenje koje je napravila. Mislim da se i ona sama iznenadila, videli su svi jasno reakciju.

Igor i Sofija srećni u ljubavi nakon razvoda

Jedan od najkraćih brakova na estradi je i brak Sofije Dacić i Igora Kojića. Međutim, nakon razvoda nije bilo ni teških reči ni svađa i prepucavanja, a i jedno i drugo ubrzo su našli svoju novu sreću u ljubavi.

Igor se nedavno pojavio na koncertu svog oca Dragana Kojića Kebe sa novom partnerkom, a Sofija se nakon toga oglasila i otkirla da je i ona vrlo srećna u ljubavi.

