MILOŠ BOJANIĆ (73) OTIŠAO NA PODMLAĐIVANJE: Prvo ga celog izmasirali, pa mu uradili anti-ejdž tretman lica, umotali ga u peškir, a za kraj... (FOTO)
Folk pevač Miloš Bojanić, koji ima 73 godine, ponovo je dokazao da voli da vodi računa o svom izgledu. Pevač je nedavno posetio kozmetički salon, gde se prepustio rukama stručnjaka i isprobao anti-ejdž tretman lica koji “čuva mladolikost i vraća koži vitalnost”.
Na snimku koji je Bojanić podelio na svom Tiktok profilu vidi se kako uživa dok mu se nanose serumi i maske namenjene regeneraciji kože, a video je ubrzo postao viralan.
Miloš se nije zadržao samo na tretmanu lica – uživao je i u masaži celog tela, uključujući stopala, noge, leđa i ruke, a na kraju se, kako se navodi, opustio i uz pedikir. Pevač se našalio da je “izašao iz salona kao nov čovek”, a osoblje iz “Golden Handsa” ga je ispratilo uz osmeh i obećanje da će mu uskoro zakazati i sledeći termin.