Ljubavna priča Željka Šašića i Sonje Vuksanović godinama intrigira javnost. Atraktivna brineta se nakon razvoda od pevača udala za njegovog kolegu Acu Lukasa od koga se takođe nakon nekoliko godina braka rastala.

"Uspeo sam da odbolujem"

Razne spekulacije i nagađanja o međusobnim odnosima privlačile su njihove fanove ali i širu publiku, a pevač je sada bez dlake na jeziku otvoreno govorio o svemu.

- Nije bilo sve sjajno, to se možda i videlo nekad. Ne sećam se kada je puklo, ali je počelo da puca po šavovima i onda tako te neke stvari izlaze na videlo. Jedino sebi možete da kažete da je to istina, ali nije smak sveta. Ono što mi je posle bilo priređivano, bilo je iznenađenje za mene, ali sam i to uspeo da odbolujem. Tako da smo sada svi srećni – govorio je Željko u emisiji "Iz profila" kod Vesne Milanović i dodao:

- Kada smo se razveli, mediji su bili naklonjeni njoj. Mene niko nije pitao za mišljenje, što nije bilo fer. Tu sam ja bio poznat, a ona je počela da biva poznata.

O Lukasu i Sonji

Ljubav i početak odnosa Sonje i Ace Lukasa, pevač je, kako kaže, smatrao provokacijom.

- Isto tako sam reagovao na tu provokaciju zvanu Sonja i Aca, dobro sam se izrazio – provokacija. Kada me je prošao šok posle nekog vremena, sve što me je interesovao bio je Sofijin i moj odnos. Međutim, oni nisu hteli da me to interesuje, nego su hteli da me oni interesuju, ali me oni vrlo brzo nisu interesovali. To je istina, ponavljam, sada smo svi srećni.

- On je zakuvao i otišao je dalje, ali dobro, to je on, znamo ga. Eto, Sonja je malo probala, i ona sada ima doživotnu vezu sa njim, imaju dete. Sve je to malo kada pogledaš jako čudno, ali eto, život je tako namestio. Sa ove distance kada pogledaš, sada smo pamentiji i dovoljno smo se distancirali da ne gledamo tako. Više ti ništa nisam dužan, nisi ni ti meni... Lukas je oduvek bio mali đavolak. Ne mogu oni da se zaljube, ma gde, to je bila provokacija... Mislim da je svako dobio ono što je zaslužio na kraju krajeva. Posle svega im želim sve najlepše u životu.

Željko Šašić sa ćerkom Sofijom: