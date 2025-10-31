Slušaj vest

Pevač Željko Šašić danas proslavlja rođendan, a nakon veza koje su mu i te kako bile turbulentne i godina samovanja, danas je ponovo zaljubljen. Šašić proslavlja 56. rođendan danas u društvu misteriozne devojke u koju je zaljubljen do ušiju, ali koju ne želi da eksponira u javnosti.

On je ranije i te kako imao burne ljubavi. Nakon što se razveo od Sonje Vuksanović, koja je tada otišla u zagrljaj Aci Lukasu, zaljubio se u skoro dve decenije mlađu.

Katarina Lazić, 17 godina mlađa plejboj zečica, uspela je da osvoji srce Željka Šašića i voleli su se dugi niz godina. Kako je pevač ranije govorio njihova veza je bila toliko jaka da su planirali i decu.

Međutim, njihov razvod je prošao turbulentno kada ga je ona osudila da joj je navodno ukrao automobil.

- Juče sam i imao šta da kažem, danas sam već i zaboravio, koliko pridajem značaju tome. Ova priča će dobiti epilog na sudu. Ne znam šta je ona rekla, advokati rade svoj posao. Mene niko od nadležnih organa nije kontaktirao u vezi ovog slučaja. To je velika šuplja priča. Šta da kažem na sve to, moj odgovor je "tužno je to i žalosno". Ne bih da širim priču, jer to može da ide u nedogled, nisam ja klinac više - zaključio je pevač tada za "Blic".

"Svi se drogiraju sem mene"

Pevač Željko Šašić krio se od naših kamera po izlasku sa aerodroma, a odmah je pohrlio i za cigaretama. Ipak, kako kaže, on je zavisnik od duvanskog dima dok su mnogi na estradi zavisnici od narkotika.

- Svi se drogiraju sem mene - poručio nam je Šašić na aerodromu pre nekoliko dana i tako šokirao javnost.

Mnogi su počeli da mu javno odgovaraju zbog ove izjave, ali se pevač nije previše opteretio da im uzvrati.

