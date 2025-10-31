Slušaj vest

Vanja Mijatović se nedavno razvela nakon dve i po godine braka. Nakon raskošne svadbe i zajedničkog života, pevačica je odlučila da stavi tačku na njihov ljubavni odnos, a sada je progovorila o detaljima rastanka.

S obzirom na to da je godinama na javnoj sceni, retko ko pamti njeno prvo pojavljivanje na malim ekranima.

Prvo javno pojavljivanje

Naime, Vanja se prvi put na audiciji za "Zvezde Granda" prijavila 2006. godine, a tada je izgledala potpuno drugačije nego danas. Pored toga, ona je bila na audiciji i četiri godine kasnije, kada je njena frizura činila da izgleda neprepoznatljivo.

Najčešće od svega pevačica je eksperimentisala sa frizurom, pa smo imali prilike da je vidimo sa pramenovima, blajhanom plavom kosom, sa šiškama i bez njih, ali i dužinu kose je često menjala.

Godinu dana kasnije ona je ušla u takmičenje i dostigla popularnost koju je želela, a kako i ne bi kada je njen pevački talenat prisutan.

Pevačica se podrvgla estetskim korekcijama ali, kako kažu, samo toliko da svoj izgled dovede do savršenstva, a u pitanju su usta koja je kasnije popunila.

"Naučila sam kako sebe da dignem"

Vanja nije u javnosti previše pričala o okončanju svog braka, a sada je u emisiji "Amidži šou", u kojoj je gostovala sa vojom kumom, otkrila kako se osećala nakon razvoda i kako je uspela da prebrodi taj težak period.

- Malo gore, malo dole. Moja najveća sposobnost je to što sam s godinama naučila kako sebe da dignem vrlo brzo. Budem jedan dan loše, sutradan sam već kao nova. Nije lako, naravno, sedam godina, zajedno smo živeli, ali ne bih više na tu temu uopšte. Ako me pitaš, isto bih opet sve uradila, i udala se i razvela - rekla je Vanja.

