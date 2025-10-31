Slušaj vest

Koliko god estradna scena delovala nepredvidivo, jedno ostaje sigurno – uspeh nikada ne zavisi samo od glasa. Mnogo toga će, kao i uvek, zavisiti od izbora pesama, nastupa i marketinga. Pa i od sreće. No, ono što ima trajanje jeste kvalitet, autentičnost, i spremnost da se mnogo radi na sebi. Kada razmišljamo o tome ko će biti vodeći pevači za, recimo, deset godina, fokus je na vokalima – na onima koji zaista umeju da pevaju, a pritom imaju i sve ostale elemente koji ih mogu izdvojiti iz mase. U formiranju ove liste uzeto je u obzir i sve što znamo o njihovom dosadašnjem vođenju karijere, scenskom prisustvu, pristupu poslu i odnosu prema publici. Lista nije poređana po mestima, već je reč o imenima koja bi, svako na svoj način, mogli obeležiti novu deceniju domaće muzike.

Nermin Handžić

Od pobede u Zvezdama Granda, Nermin je odlučio da ne juri za karijerom po svaku cenu, već da najpre izraste kao pevač i kao osoba – što je nesvojstveno ne samo estradi, već i generaciji Z kojoj pripada. Mlad, lep, talentovan i pristojan, Handžić je u međuvremenu gradio iskustvo nastupima, gostovanjima kod starijih kolega i koncertima po regionu. Njegov napredak najvidljiviji je bio kada je otvorio koncert u Šapcu posvećen Šabanu Šauliću, kao i kada je bio specijalni gost Tanje Savić u Sarajevu, gde ga je publika dočekala ovacijama. Od ostalih mladih pevača, a što bi mogao biti i presudni faktor na putu ka slavi, ga izdvaja i faktor mentorskog tandema Viki i Taške, koji su se pokazali kao umetnici sposobni da stvaraju hitove u gotovo svim žanrovima. U njihovim rukama Nermin ima i vokalni i kreativni kapital koji se retko sreće kod pevača ne samo njegove već i svake druge generacije.

Jakov Jozinović

Čovek koji puni dvorane, a da 80 odsto ljudi u regionu za njega još uvek nije čulo. Nema snimljenu pesmu, a na YouTubeu mu je najslušaniji duet koji jedva da prelazi 200.000 pregleda. U čemu je tajna? U sposobnosti da pronađe nišu među mladima koji su odrasli na TikToku i koji muziku doživljavaju kroz trenutke, a ne samo kroz spotove i albume. Jakov je harizmatičan, duhovit, a svojim pristupom uspeo je da generaciju Z upozna s klasicima regionalne muzike, bez podilaženja trendovima i autotjunu. Oni koji ga osporavaju treba da se sete da su hrilili na nastupe Ace Lukasa dok su ga znali samo sa presnimljene kasete Jedno veče u kafani. Ono što može predstavljati izazov u Jakovljevom slučaju jeste činjenica da popularnost na mrežama često ima kratak rok trajanja – hajp brzo plane, ali se isto tako i ugasi. Ko više, sem dece, kupuje Labubu lutke? Hoće li Jakov taj plamen pretvoriti u dugotrajni žar, zavisi od prvih pesama koje objavi a koje će definisati njegov muzički identitet.

Džejla Ramović

Vokalna snaga, harizma i vanvremenska lepota – sve to ima Džejla Ramović. Već prepoznatljivo ime, pesme sa desetinama miliona pregleda i karijera koja raste bez ijednog preskočenog stepenika. Iako ima tek 23 godine, Džejla je uspela da se pozicionira kao ozbiljna umetnica koju vole i stariji ljubitelji narodne muzike i mlađe generacije odrasle na repu, trepu i pop kulturi društvenih mreža. Pored muzičkog talenta, Džejla je za razliku od dvojice spomenutih kolega prisutna i u medijima zbog svog privatnog života, ali nikada nije dopustila da to zaseni ono što radi na sceni. Ono što joj predstoji jeste pronalazak kompozicija koje će definisati njen stil – onaj momenat u kojem će se čuti da je to „njena pesma“. Kada to postigne, biće vrlo teško odrediti granice njenog uspeha.

Anđela Ignjatović Breskvica

Anđela Ignjatović, poznatija pod umetničkim imenom Breskvica, već je jedna od najuticajnijih mladih pevačica na regionalnoj sceni iako je rođena 2001. godine. Prvi talas popularnosti je stekla kao deo dueta sa tadašnjim partnerom Vojažom. Iako su se ubrzo razišli i privatno i poslovno, u trenutku kada je delovalo da će nestati zajedno sa trendom koji ju je izbacio, Breskvica je uradila suprotno – redefinisala je sebe. Od tinejdž-idola do samostalne umetnice koja zna da balansira između senzualnosti i dostojanstva. Iako su kritičari u početku sumnjali u njen vokalni kapacitet, u poslednjih godinu dana Breskvica je pokazala da njen glas nije spektakularno snažan, ali ima emotivni naboj i mekoću koja se prepoznaje već u prvim taktovima. Najveća opasnost za nju leži u hiperprodukciji i prevelikim očekivanjima.