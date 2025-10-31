Slušaj vest

Rijaliti učesnica Bojana Stanačić, poznatija kao Bojana Barbi bila je učesnica Farme, ali i Elite 8 i tom prilikom se predstavila kao pevačica.

Novi život

Bojana Barbi danas je pokazala koliko je vredna, pa je tako odlučila da radi za kasnom u prodavnici, koja je inače u vlasništvu njenih roditelja.

Takođe, ona na mrežama pokazuje i kako ima zakazane nastupe, pa kada zaključi kasu ide da peva.

Ovo je iznenadilo mnoge budući da je poznato da ima porodičan biznis koji uključuje pekaru, pečenjaru i markete po Valjevu.

Bojana Stanačić
Bojana Stanačić radi u marketu svojih roditelja Foto: Instagram

Živi u roze stanu

Barbi je pretvorila svoj dom u pravu roze oazu, a svaki detalj odiše njenim prepoznatljivim stilom. Njena kuća, uređena u potpunosti tako da izgleda kao da je za lutke.

Kuhinja je kompletno roze, stolice su u obliku štikli, a Barbi lutke su raspoređene po celom prostoru. Svaki detalj, od nameštaja do dekoracije, pažljivo je odabran kako bi se uklopio u celu priču.

Bojana Barbi Foto: Printscreen

Inače, dok je boravila u rijalitiju "Elita" Barbi je pevala svoj veliki hit 'Sve je moje farbano u roze', te oduševila sve prisutne.

Kurir/Blic

