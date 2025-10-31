STRASTVENI POLJUPCI VIKI MILJKOVIĆ I TAŠKETA NA AERODROMU! Pevačicu dočekao suprug posle povratka iz Istanbula! Šokirala se kad je njih ugledala (FOTO/VIDEO)
Folk zvezda Viki Miljković vratila se iz Istanbula, gde je boravila zbog poslovnih obaveza, a na aerodromu "Nikola Tesla" ju je dočekao suprug Dragan Tašković Taške.
Njih dvoje su se, čim su se ugledali, poljubili su se pred svima i zagrlili ne mareći na poglede ostalih putnika, kao ni na prisutne novinare koji su se zatekli na aerodromu.
Pevačica se iznenadila kada je primetila veliki broj fotoreportera i novinara i kako je rekla nije ih očekivala jer nije vikend.
Viki je objasnila da se iz Turske vratila u Beograd kako bi nastavila rad na novim pesmama i studijskim snimanjima.
Na pitanje o kolegama Ani Nikolić i Raletu Ratkoviću, kratko je poručila da ne zna ništa o tome jer, kako je iskreno rekla, “nije ispratila ništa”.
Pevačica je delovala odmorno, raspoloženo i zadovoljno, a svi koji su ih videli komentarisali da Viki i Taške i posle svih ovih godina izgledaju zaljubljeno kao prvog dana.