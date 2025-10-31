Slušaj vest

Folk zvezda Viki Miljković vratila se iz Istanbula, gde je boravila zbog poslovnih obaveza, a na aerodromu "Nikola Tesla" ju je dočekao suprug Dragan Tašković Taške.

Njih dvoje su se, čim su se ugledali, poljubili su se pred svima i zagrlili ne mareći na poglede ostalih putnika, kao ni na prisutne novinare koji su se zatekli na aerodromu.

Pevačica se iznenadila kada je primetila veliki broj fotoreportera i novinara i kako je rekla nije ih očekivala jer nije vikend.

Viki je objasnila da se iz Turske vratila u Beograd kako bi nastavila rad na novim pesmama i studijskim snimanjima.

Na pitanje o kolegama Ani Nikolić i Raletu Ratkoviću, kratko je poručila da ne zna ništa o tome jer, kako je iskreno rekla, “nije ispratila ništa”.

