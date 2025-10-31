Slušaj vest

Još jedan "rat" poslednjih dana trese estradu. Ovoga puta, na krv i nož su se posvađali pevači Emir Brunčević i Šako Polumenta.

Navodno, Emir je presnimio hit "Dete ulice" koju od 1999.godine izvodi Polumenta, ali ga o tome nije obavestio. Njih dvojica su trebali da objave duet, sve je bilo dogovoreno i pecizirano,ali do toga nije došlo. Prema Emirovim optužbama Šako je na dan snimanja spota slagao da je bolestan. Zbog toga su pale teške reči i međusobne optužbe. Sve je počelo kada je Brunčević gostovao u emisiji "Intrigantno"na K1 televiziji gde je javno ispričao svoju stranu priče kako ga je Šako nasamario.

Neće više da ćuti

1/5 Vidi galeriju Šako Polumenta razočarao se u kolegu Foto: Shutterstock, Damir Dervišagić, Printscreen TikTok, Damir Dervišagić

Izričit

Tim povodom pozvali smo Polumentu:

- Emir sve laže! Poslao sam mu video snimak dok sam u krevetu pod temperaturom i rekao mu da mi pošalje pesmu što je otpevao, pa za par dana kad ozdravim da ću doći. Kad je bio u Nemačkoj znao je da sam bolestan i rekao mi je: "Ozdravi, brate". Dan posle me je zvala neka žena iz njegovog tima. Govorila je da moram da dođem na snimanje kako znam i umem. Iako sam joj rekao da sam bolestan, ona je bila neprijatna i bez ikakvog razloga je galamila. Poručila je da je ne zanima moje zdravlje nego da se javim Emirovom menadžeru, pa njemu da objasnim šta imam. Pitao sam je "Kome ti to galamiš?" To nije u redu. Nemam ja o čemu da pričam ni sa njom ni sa njegovim menadžerom - ljutito je rekao Šako.

Došlo je do verbalnog okršaja

1/5 Vidi galeriju Šako Polumenta i Emir Brunčević više nisu prijatelji Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Marina Lopičić

Našao je zamerke

Polumenta je imao zamerku i na to kako je Emir otpevao njegovu pesmu:

- Kad sam čuo kako je otpevano nije mi se dopalo. To se kosi sa mojim pevačkim karakterom i emocijom po kojoj sam poznat. Dzabe im drugovi i reklama koju su mi nudili. Ni za kakve pare ne bih snimio pesmu koja je sto puta lošija od moje, a koju sam snimio pre tačno 25 godina. Ja ću da snimim duet sa nekim koga smatram dostojnim za to, a onda ću ja da biram imena koja su postojana i poštovana u tom poslu. Ne bih da degradiram sebe - poručuje Polumenta.

On tvrdi da je dobio i pretnje sa raznih strana nakon svađe:

- Stizale su pretnje sa raznih brojeva, kao i psovke. Tim će se pozabaviti državne institucije. Gledao sam neke isečke iz emisija kako se ponaša.To nije Emir koga ja znam. Ovo je neki nagovoreni Emir, koji predstavlja sebe kao kriminalca. Estrada je plemenita i prošlo je to vreme koje kako mi pišu u poruke, da će mi uvesti sankcije za gostivanja i psovanje po mrtvim roditeljima. A za to ću se tek oglasiti posebno sa ovim porukama koje sam dobijao ovih dana. Vidim da nagovaraju neke kao važeće momke, a i neke žene da pljuju po meni i mojoj porodici. Kakav je to čovek kada pokazuje snimak gde sam bolestan i pod temperaturom? Otpevao je moju pesmu, na tome uzima novac naziva me bratom i pokazuje snimak. To samo rade neljudi ili oni koji izgube kontrolu - zakljucuje on.

Svaka priča ima dve strane

Kako bi se čula i druga strana,kontaktirali smo i sa Brunčevićem:

- Naravno da ja nikome lično nisam pretio, niti sam nagovarao bilo koga da to radi, niti imam na bilo koji način veze s tim o čemu taj čovek priča. Javno apelujem da pusti snimak ili poruke u kojima ja njemu navodno pretim. To mora da uradi ako već tvrdi da sam mu ja pretio. Posle svega što sam o njemu saznao nakon što je i prema meni ispao sve osim poštenog čoveka koji drži do svoje reči, mogu da kažem da me ništa prljavo s njegove strane ne iznenađuje. Jedino što me iznenađuje jeste da on priča o casti. Ne znam da li treba da pustim snimak na kojem čoveku govori da mu "je** malu ćerkicu, oca i majku", i da su "svi Bosanci pi**e"? Treba sutra da ode u tu Bosnu i da peva, a ne znam samo odakle mu obraz posle takve gadosti koja je izašla iz njegovih usta. Crni Šako, greota što su onakve pesme otišle u ruke takvog čoveka - završio je on.