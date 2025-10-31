Slušaj vest

Nebojša Saveljić Neba, na današnji dan pre 26 godina izgubio je život. Poginuo je u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Podgorica-Cetinje, a njegova smrt potresla je čitav region.

Jeziva nesreća

Oko 3.45 ujutru, 31. oktobra 1999. godine, vozilo u kome se nalazio Saveljić je zbog neprilagođene brzine prešlo na suprotnu stranu i udarilo u stenu, a od siline udarca prevrnulo se na krov i zatim sletelo u jarak pored puta.

Osim popularnog pevača u teškoj saobraćajnoj nesreći poginulo je još dvoje ljudi, a jedna devojka je teško povređena. Nakon tragedije koja se dogodila 31. oktobra 1999. godine bend "Montenigersi" je nestao.

Drugi član grupe, Igor Lazić Nigor, smogao je snage da nastavi samostalnu karijeru, a prva pesma koju je snimio bila je posvećena upravo njegovom velikom prijatelju Nebojši.

Reč je o numeri "Ne brže od života", koju je otpevao sa Vladom Georgievim.

Montenigersi

Talentovani crnogorski muzičari kročili su na javnu scenu 1988. godine, kada je najpre osnovan bend "Brake boys", da bi od 1994. počeli da nastupaju kao "Montenigersi". Pored Nebojše Saveljića Neba i Igora Lazića Nigora prvobitnu postavu činio je još jedan član - Duško Nikolić. Međutim, Saveljićeva prerana pogibija nije bila prva tragedija koja ih je zadesila. Sa prvim uspesima bend je doživeo i prvu veliku nesreću - Duško Nikolić preminuo je od leukemije.

Postoje razne priče o prokletstvu Monteniggersa zbog smrti dvojice članova, takođe mnogo je pisano i o Igorovom životu i teškim emotivnim stanjima zbog ovih nemilih događaja. Naime, nakon smrti Duška Nikolića, bolom skrhani i potreseni Nigor i Nebo su mu posvetili pesmu "Voleli bi da si tu", a zajedno sa njim u kovčeg su položili i svoj album prvenac, tačnije audio-kasetu. Svojevremeno je jedna gatara Igoru ispričala da je to što su uradili bila inicijalna kapisla za sve dalje tragedije koje su se dešavale samim članovima grupe, ali i njihovim bližnjima.

Porodica, prijatelji i publika nikada nisu zaboravili Saveljića, a Nigor svake godine na ovaj dan podseti se pokojnog prijatelja i kolege, te mu putem društvenih mreža posveti emotivne reči.

