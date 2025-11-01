Slušaj vest

Vesna Zmijanac pre dve večeri imala je nastup u Beogradu, a mediji su kao i obično kada je ona u pitanju došli ispred lokala kako bi razgovarali o raznim temama. Dotakli su se trenutnih aktuelnosti, a onda je Vesna vrlo raspoložena govorila o svojim pesmama i video-snimcima. Otkrila je koliko ju je koštao jedan od spotova u njenoj karijeri.

- Pesma "Idemo na more", čujem da je opet viralna, ili kako to već mladi kažu. Opet se sluša. To je ozbiljna pesma. U tom spotu se pojavljuje i Rambo Amadeus. Taj spot je koštao kao jedan stan na Svetom Stefanu u to vreme. Zbog tog spota ljudi nisu mogli da snime dnevnik jer su za potrebe tog spota bila zauzeta sva reportažna kola, koja su bila sa mnom na moru u Crnoj Gori. Taj spot je skup ko đavo i najbolji spot koji postoji - rekla je Zmijančeva, a onda se dotakla i današnjih spotova koje snimaju njene kolege.

- Toga više nema. To je mnogo skupo. Niko danas neće da da te pare, nego tako malo telefonom i to je sve. Tad je bilo mnogo ozbiljno i kvalitetno. Mi smo nekad imali ozbiljne reditelje, kamere, reportažna kola... - govorila je Vesna, a onda se prisetila i spota koji je snimljen u centru Beograda, u Knez Mihailovoj, gde su s njom u spotu bili i Slađa Delibašić, Sani Trik FX, Baki B3, a Đole Đogani je bio koreograf.

- Cela ta ekipa je bila fenomenalna. Bili smo mladi i ludi. To je čuvena pesma "Rat i brat". Fenomenalan spot i takođe dosta skup - prisetila se Zmijančeva.