Žika Jakšić doživeo je nedavno moždani udar, nakon čega je odmah hospitalizovan i operisan.

Jakšić se uspešno oporavlja iako su posledice šloga i dalje prisutne, kao i ožiljak na mozgu.

"Osetio sam da ruka više nije moja"

Žika je u prvom intervjuu nakon moždanog udara ispričao kako su tekli prvi dani oporavka, ali i sada na društvene mreže kači snimke sa rehabilitacije, kako bi podigao svest kod ljudi, da se sa zdravljem ne treba igrati.

- Ja sam ustao jedno jutro, istuširao se i nisam ništa primetio dok nisam počeo da se brijem. Osetio sam kao da desna ruka nije moja, u ogledalu sam video da mi je desna strana lica pala i nisam mogao da govorim. Shvatio sam da je to moždani udar, izašao sam iz kuće i jedan zaposleni me je odvezao u KBC Bežanijska kosa, tamo su mi odmah ustanovili da je u pitanju moždani udar i prebacili su me u bolnicu Sveti Sava. Okružilo me je hiljadu lekara, bila je gomila nekih snimanja. Tek posle 24 sata došao sam sebi i pričao sam kao najpijaniji čovek - ispričao je Žika za UNA televiziju.

Oporavak

Nakon sedam dana u bolnici, usledila je višemesečna terapija da bi danas mogao da kaže da se oporavio na nekih 90 procenata.

- Još uvek pišem otežano i osećam da mi je desna strana hendikepirana. Često u razgovorima zafali mi reč, prosto stanem, u glavi mi se desi konfuzija - rekao je Jakšić i dodao da i dalje posećuje logopeda dva puta nedeljno:

- Prvo je bilo čitanje, poboljšanje memorije, sećanja, masaže jezika, obraza, lica.

Različiti su okidači za moždani udar, ali u Žikinom slučaju presudan je bio visok pritisak.

- Visok pritisak šteti jer prolazi kroz vene i arterije, opterećuju se zidovi krvnih sudova. Malo mi se promenio ritam dana i to mi prija, fizioterapija mi prija, hranim se isto kao do sad, možda bi trebalo više da šetam, ali ne nalazim vremena. Zaista treba da slušate lekare, da se ne igrate pritiskom, to ništa ne košta. Više vodimo računa da li nam je istekla registracija na autu, a tehnički pregled moramo sami sebi da uradimo - kaže Žika koji je promenio životne navike i cigarete smanjio na jednu paklu dnevno.

