Marija Mikić nakon razvoda posvetila se svojoj deci i karijeri. Uspešno nastupa, ali i priprema iznenađenja svojoj publici, a sada je rešila da uvede i drastične promene.

Velika promena

Kako to kod žena već ide, svaka dilema, stresni period ili problem kad tad "udari" na kosu, tako je i Marija odlučila da promeni nešto na sebi. Nakon nekoliko godina, kako je sama navela, na glavi nema ni trunku nadogradnje, te se ošišala na popularnu paž (bob) frizuru.

Marija Mikić
Marija Mikić pokazala novu frizuru Foto: Instagram

Mikićeva je na Instagramu objavila novu frizuru kojom je oduševljena, a pored drastičnog šišanja pevačica je uradila i svetlije pramenove, te izgleda još mlađe. 

Marija Mikić
Marija Mikić skratila kosu Foto: Instagram

Ide kod psihologa

Marija se nakon kraha braka potpuno posvetila sebi, te ne krije da se podvrgla i posetama psihologu.
- Idem sad kod svog psihologa, žurim sada, treba da se priča sa nekim, ne treba da krijemo sve što nam je na duši. Ja nikada nisam imala tremu i nisam se bojala, ali kada doživiš bolest ili neku bol, moraš sa nekim to da podeliš. Ne mora niko da ima problem da bi išao kod psihologa, živimo u brzom vremenu. Mislim da je to jako važno za mentalno zdravlje - rekla je Marija.

 Marija zapevala nakon operacije:

Marija Mikić zapevala posle tri operacije glasnih žica Izvor: Instagram