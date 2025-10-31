Slušaj vest

Frontmen Magla benda, Vladan Savić, gostovao je na Radiju S3 i pričao o neprijatnim situacijama koje je imao ranije sa bivšim partnerkama.

Da li je tačno da je tvoja nekadašnja partnerka bila malo ljubomorna, pa ti je branila da imaš zajedničke scene sa devojkama u spotovima? – voditeljka je pitala Vladu.

- Da, imao sam neke situacije bezvezne. To se završilo kako se završilo, to razumem. Ko prihvati, prihvati. Zato je i eks. To je samo jedan mali razlog, a dešavalo se. Ne mislim da je to ok. Ja sam neko ko vrlo pazi šta radi – rekao je on, pa dodao:

- Do određene granice je ok, a preko određene granice ne treba ići, ja prvi ne želim da idem – otkrio je Vlada i napravio paralelu kako na sve ovo reaguje njegova sadašnja supruga:

- Supruga kada je gledala ovo nove spotove, ja sam samo pustio i sa strane posmatao njene reakcije i njen jedini komenat je bio ,,J**** ti mater kako izgledaš“, u pozitivnom smislu, sa oduševljenjem. Ona vrlo zna ko je njen suprug i kakav je – zaključio je Vlada.

Podsećamo, Magla bend je zakazao svoj prvi solistički koncert za 6. februar naredne godine u Sava Centru, a nedavno su izbacili i tri nove pesme.

Foto: Milica Lotina